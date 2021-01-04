Замерзающих водителей из КР успели спасти казахстанские полицейские

Дальнобойщики из Кыргызстана, которые направлялись из России на Родину, едва не замерзли в Казахстане. Помощь подоспела как раз вовремя, чтобы спасти водителей. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на департамент полиции Павладарской области.

Из-за сильных морозов в грузовике замерзло дизельное топливо, машина встала на дороге посреди степи. Двое водителей всю ночь провели в холодном салоне, лишь на следующий день, когда кыргызстанцы уже и не надеялись на помощь, их обнаружили сотрудники местной полиции.

Водителей отправили греться в ближайший кемпинг, а патрульные занялись машиной. Когда топливо согрелось, кыргызстанцы продолжили путь. Как сообщают казахстанские СМИ, полицейские поддерживали связь с кыргызстанцами по телефону до конца их пути.

В Павлодарской области Казахстана из-за сильных морозов введено ограничение на работу общественного и дизельного транспорта.