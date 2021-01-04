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Замерзающих водителей из КР успели спасти казахстанские полицейские

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- Екатерина Улитина
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Дальнобойщики из Кыргызстана, которые направлялись из России на Родину, едва не замерзли в Казахстане. Помощь подоспела как раз вовремя, чтобы спасти водителей. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на департамент полиции Павладарской области.

Из-за сильных морозов в грузовике замерзло дизельное топливо, машина встала на дороге посреди степи. Двое водителей всю ночь провели в холодном салоне, лишь на следующий день, когда кыргызстанцы уже и не надеялись на помощь, их обнаружили сотрудники местной полиции.

Водителей отправили греться в ближайший кемпинг, а патрульные занялись машиной. Когда топливо согрелось, кыргызстанцы продолжили путь. Как сообщают казахстанские СМИ, полицейские поддерживали связь с кыргызстанцами по телефону до конца их пути.

В Павлодарской области Казахстана из-за сильных морозов введено ограничение на работу общественного и дизельного транспорта.


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URL: https://www.vb.kg/395783
Теги:
грузоперевозки, Казахстан, Кыргызстан, водительское удостоверение
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