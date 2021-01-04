И.о. мэра Бишкека признался, что не может бороться со смогом в столице

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев признался, что ничего не может сделать со смогом в столице. Видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

- В Бишкеке идет проблема со смогом. Первое, что надо сделать - в срочном порядке перевести ТЭЦ на газ. Второе - запретить отапливать каракечинским углем новостройки. Другого пути я не вижу. В данное время я не могу остановить смог. Да, я честно признаюсь. Как я остановлю? ТЭЦ, тогда надо остановить, новостройкам надо запретить отапливать углем. Но они же закупили уже уголь. Есть и другие способы. Потом можно штрафовать за отсутствие автомобильных катализаторов. А в данное время как я могу остановить смог? Поэтому я прошу, чтобы вы поддержали наши идеи, обратиться в правительство, чтобы они нашли способ поменять угольное отопление ТЭЦ Бишкека на газовое и запретить ввозить в Бишкек уголь Кара-Кече, - сказал Балбак Тулобаев.

Напомним, в Бишкек вновь возглавил антирейтинг самых грязных городов планеты. Активисты и горожане бьют тревогу и просят от властей принять меры для борьбы со смогом. Одно из первоочередных требований - остановить тление городской свалки, ввод техосмотра автомобилей и запрет на сжигание в печах автомобильных шин и отходов производства.