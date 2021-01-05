Читаем в праздничные дни

Советую книги не просто интересные, но и создающие особое настроение. Безусловным лидером по сказочным, фантастическим сюжетам остаются "Вечера на хуторе близ Диканьки". Даже если вы уже читали это удивительное сочинение Николая Гоголя, не грех освежить в памяти прекрасные моменты.

С возрастом по–другому воспринимаешь произведения из школьной программы. Начинаешь ценить гениальную сатиру Гоголя и извлекать уроки из его сочинений. "Ночь перед Рождеством" - повесть, входящая в двухтомник "Вечера на хуторе близ Диканьки". Эту рождественскую сказку, как и всю книгу, можно читать вслух всей семьей. История о смелом кузнеце Вакуле, капризной Оксане, коварном Черте, будет одинаково интересна как детям, так и взрослым.

"Рождественская шкатулка" Ричарда Пола Эванса - идеальная, праздничная книга. Семья Эвансов заселяется в особняк некой вдовы, где их ждет море приключений.

Старейшие книги, дорогие картины, изысканная посуда, а среди этого - шкатулка со странными письмами, без адресов и опознавательных знаков. Вдова и семейство готовятся к празднику, но вдруг несчастная женщина умирает, открыв шокирующую правду прошлого. Интересно, что автор писал эту историю только для своей семьи и близких, распечатав 20 экземпляров. Но как только роман попал в руки читателей, он тут же вызвал их большой интерес. Сарафанное радио быстро сделало книгу бестселлером.

"Странное воспоминание". Созданное Артуром Дрейком. Это прежде всего мистическая, приключенческая история. В 19 веке из–за ужасного пятна на репутации молодой и симпатичный француз Жан–Антуан обречен на бегство из родной страны в далекие края. На пути его ждут встреча с авантюристом–вором и целый ворох странных и комичных ситуаций в самом сердце викторианского Лондона. Пытаясь помочь новому другу, француз осознает, что у него много врагов, но страшнее всего те, которые поначалу кажутся фантастической выдумкой. Тут спасет проворство и немного волшебства.

Умилительный "Подарок от кота Боба" Джеймса Боуэна особенно понравится любителям домашних животных. Уже больше четырех лет книга "Уличный кот по имени Боб" возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей. "Подарок от кота Боба" - это продолжение истории музыканта и его рыжего друга, ведь этой парочке всегда есть что рассказать своим читателям. Дружба человека и кота радикально изменила судьбу обоих, кот в буквальном смысле слова подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее чудо.

"Пока течет река" Дианы Саттерфид. Новый роман прославленной писательницы - таинственный и загадочный. События, происходящие в книге, тесно связаны с древнейшим в округе трактиром "Лебедь". Из года в год люди приходят сюда для того, чтобы слушать и рассказывать старинные предания, легенды и волшебные сказки.

Однажды, в темную и длинную ночь зимнего солнцестояния, в трактире появляется израненный незнакомец с мертвой девочкой на руках. Через несколько часов девочка оказывается живой. Что это за чудо? Кто эта девочка? Почитайте - узнаете.

Пять историй сплетаются в одну новогоднюю сказку, тихую, как падающий снег за окном. Это волшебное время всем дарит обещание счастья, и ожидание чуда становится лучшим подарком.