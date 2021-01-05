Музеи, мастер-классы, конкурсы - куда сводить детей в новогодние каникулы

В столице проходит новогодний фестиваль для детей, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вчера в мемориальном доме-музее И.Раззакова состоялось открытие фестиваля "Путешествие по мемориальным музеям" для маленьких горожан в период зимних каникул.

"Для наших посетителей были организованы экскурсии о жизнедеятельности общественно-политического деятеля И. Раззакова, народного художника СССР С. Чуйкова, народного скульптора СССР О. Мануиловой, народного художника СССР, киноактера С. Чокморова. Мы вместе посмотрели документальные фильмы, провели для детей мастер-классы по лепке, рисованию и квиллингу", - рассказывают в муниципалитете.

Отмечается, что фестиваль будет проходить сегодня и завтра с одинаковой программой экскурсий и мастер-классов. Экскурсии проводятся друг за другом по времени. Можно посетить все ивенты за один день. Для удобства горожан разработан удобный последовательный маршрут. Маршрут путешествия – приятная прогулка по центральным улицам Бишкека. Подробно о программе фестиваля и маршруте можно узнать здесь.

С 4 января проходят развлекательные и познавательные мероприятия для детей и подростков в доме культуре "Диалог", МЦ "Жаштык". Программа здесь.

"Мы приглашаем всех детей и родителей окунуться в мир творчества!", - пишут в мэрии. "Убедительно просим вас не забывать о санитарных правилах. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиком и соблюдайте дистанцию. Берегите себя и своих близких!".