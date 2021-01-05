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Узбекистан намерен уменьшить зависимость экономики от иностранной валюты

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- Виктория Гунгер
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Как подчеркнул в своем Послании Олий Мажлису Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, с момента либерализации валютного рынка прошло более 3 лет. За этот период в стране накоплен достаточный опыт в сфере свободной конвертации валюты, пишет nuz.uz.

Теперь нужно постепенно уменьшать зависимость нашей экономики от иностранной валютыи. Для этого в следующем году долю валютных кредитов необходимо снизить с нынешних 50 до 45 процентов, то есть не менее чем на 2 миллиарда долларов.

В будущем году следует увеличить долю международных облигаций, выпускаемых в национальной валюте, с нынешних 25 процентов как минимум до 40 процентов.

В то же время межбанковский валютный рынок будет переведен на онлайн-платформу, что позволит предпринимателям покупать валюту напрямую у банка. В результате приобретение валюты займет у предпринимателей не 4 дня, как сейчас, а всего полчаса, отметил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/395805
Теги:
валюта, Узбекистан, Кыргызстан, экономика, политика
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