Узбекистан намерен уменьшить зависимость экономики от иностранной валюты

Как подчеркнул в своем Послании Олий Мажлису Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, с момента либерализации валютного рынка прошло более 3 лет. За этот период в стране накоплен достаточный опыт в сфере свободной конвертации валюты, пишет nuz.uz.

Теперь нужно постепенно уменьшать зависимость нашей экономики от иностранной валютыи. Для этого в следующем году долю валютных кредитов необходимо снизить с нынешних 50 до 45 процентов, то есть не менее чем на 2 миллиарда долларов.

В будущем году следует увеличить долю международных облигаций, выпускаемых в национальной валюте, с нынешних 25 процентов как минимум до 40 процентов.

В то же время межбанковский валютный рынок будет переведен на онлайн-платформу, что позволит предпринимателям покупать валюту напрямую у банка. В результате приобретение валюты займет у предпринимателей не 4 дня, как сейчас, а всего полчаса, отметил глава государства.