Дело о гибели в массовой драке. С должности снят глава Аксыйского РОВД

В Джалал-Абадской области снят с должности глава Аксыйского РОВД Шекербек Тангиров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отметим, 2 январа в Джалал-Абаде прошел митинг местных жителей. На акцию протеста собрались около 300 человек. Они требовали освободить из-под стражи Ш.Ж., который был арестован по делу об организации массовых беспорядков, в ходе которых погиб человек, а также привлечь к ответственности главу РОВД и акима Аксыйского района.

Напомним, 7 октября местные жители вышли на акцию против главы РОВД и акима Аксыйского района. Между участниками акции произошла драка, в результате которой 41-летний Уланбек Жаманкулов с травмами был госпитализирован в больницу. Через 20 дней он скончался от полученных травм. По этому делу был задержан местный житель Ш.Ж., решением суда он был арестован. Однако родственники считают подозрения несправедливыми. Они утверждают, что их родственник лишь пытался разнять дерущихся. Они хотят, чтобы мужчину отпустили из СИЗО.