Кыргызстану помогут в изготовлении вакцины от COVID-19

Евразийская экономическая комиссия намерена оказать содействие созданию производств вакцины от коронавируса в странах ЕАЭС. Возможность сотрудничества в этом важном вопросе с Арменией и Кыргызстаном сейчас рассматривают в ЕЭК и Российском фонде прямых инвестиций.

"Промышленным блоком Комиссии и РФПИ активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. Речь идет именно о вакцине", - сообщил директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.

По его словам, в ЕЭК уверены, что вопросы сотрудничества будут согласованы в ближайшее время. Финансовую поддержку созданию производств вакцины от COVID-19 в странах ЕАЭС готов оказать и Евразийский банк развития, отметил директор департамента.

Ранее сообщалось, что главы стран-членов Евразийского экономического союза ЕАЭС выступили с инициативой наладить совместное массовое производство вакцины против коронавируса.

В свою очередь, в Казахстане на Карагандинском фармацевтическом заводе уже стартовало производство вакцины "Спутник V" по российской технологии. На днях опытная партия вакцин отправлена на проверку качества в Российскую Федерацию. Производство этого препарата в Казахстане также намерен профинансировать ЕАБР.

А в наступившем году, как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров российская вакцина "Спутник V" от коронавируса будет выпускаться в форме порошка.

В настоящее время, по словам министра, завершается регистрация стабильной жидкой формы с температурой хранения +2+8 градусов, что сокращает срок хранения по сравнению с замороженным видом, но упрощает транспортировку.

"И плюс новая форма, которая появится в следующем году, - это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", - добавил Мантуров.