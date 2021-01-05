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Азизу Абдрасулову попросили не лгать обществу на счет деструктивных сил

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- Бакыт Басарбек
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Заведующий отделом информационной политики Аппарата Президента Нургазы Анаркулов заявил, что глава правозащитного центра "Кылым шамы" Азиза Абдрасулова неправильно интерпретировала его слова, тем самым вводя общественность в заблуждение. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Ниже приводим полный текст обращения Анаркулова:

Уважаемая, Азиза Папановна!

Я внимательно ознакомился с Вашим обращением по поводу моего заявления на счет марша "За законность", прошедшего в Бишкеке 3 января. Так вот Вы почему-то обвинили меня в превышении должностных полномочий, при этом, даже сослались на пункты Конституции о демократических ценностях и правах человека.

Во-первых, начнем с того, что в моем обращении нет ни слова против проведения мирных собраний или об их запрете. Я лишь призывал перестать вводить общественность в заблуждение, используя необъективную информацию. В демократическом обществе каждый имеет право выражать свое мнение, но в то же время нельзя провоцировать общественность недостоверной информацией.

В преддверии президентских выборов никто не может отрицать тот факт, что в нашем обществе имеют место попытки повлиять на мнение людей, но в то же время народ сам должен сделать свой выбор. Ведь мы оказались в нынешней сложной ситуации только из-за того, что общественность неоднократно пытались ввести в заблуждение. Из-за чего, кстати, и происходили революции.

Во-вторых, во время марша "За законность" бездоказательно заявлялось об использовании административного ресурса. В каких целях делаются подобные заявления непонятно? Поэтому в своем выступлении я особенно подчеркнул, что не следует делать таких заявлений, да еще, не имея на руках доказательств.

Возможно Вы не в курсе, но всем государственным чиновникам даны строгие инструкции не вмешиваться в выборы. Если будут факты, что кто-то из них все-таки нарушил указание, то он будет строго наказан по всей строгости закона. Наша цель – обеспечить честный и прозрачный выборный процесс. В этом направлении созданы и создаются все условия. Все кандидаты имеют равные права на агитацию и не создаются никаких препятствий для организации собраний, как это было прежде. К примеру, ни на одном мероприятии не отключали электричества.

В-третьих, не лгите публике, приписывая мне слова о деструктивных силах, якобы, представленных на мирном марше. Я говорил о деструктивных силах в общем, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

В-четвертых, Азиза Папановна, вы всегда боролись за честность, беспристрастность и справедливость. Вы упомянули, что в 2011-2012 годах я был организатором митингов, но в прилагаемой вами информации такого рода фактов нет. Наверное, стерлось из памяти, что и Вы в то время говорили о беззаконии, как и все остальные.

Не сравнивайте политические события того времени с настоящими. По сравнению с тем временем, сегодня каждый может беспрепятственно высказывать свое мнение. Вы прекрасно знаете, что при прежних властях проведение такого марша, который Вы защищаете, было бы невозможно.

В настоящее время ничьи права не нарушаются, и вы не можете отрицать, что конституционные права граждан сегодня полностью соблюдаются ...

Ради сохранения стабильность в стране было бы лучше не создавать политизированную шумиху на пустом месте", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/395820
Теги:
Азиза Абдирасулова, митинг, Бишкек, Кыргызстан, Нургазы Анаркулов
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