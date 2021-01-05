Азизу Абдрасулову попросили не лгать обществу на счет деструктивных сил

Заведующий отделом информационной политики Аппарата Президента Нургазы Анаркулов заявил, что глава правозащитного центра "Кылым шамы" Азиза Абдрасулова неправильно интерпретировала его слова, тем самым вводя общественность в заблуждение. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Ниже приводим полный текст обращения Анаркулова:

Уважаемая, Азиза Папановна!

Я внимательно ознакомился с Вашим обращением по поводу моего заявления на счет марша "За законность", прошедшего в Бишкеке 3 января. Так вот Вы почему-то обвинили меня в превышении должностных полномочий, при этом, даже сослались на пункты Конституции о демократических ценностях и правах человека.

Во-первых, начнем с того, что в моем обращении нет ни слова против проведения мирных собраний или об их запрете. Я лишь призывал перестать вводить общественность в заблуждение, используя необъективную информацию. В демократическом обществе каждый имеет право выражать свое мнение, но в то же время нельзя провоцировать общественность недостоверной информацией.

В преддверии президентских выборов никто не может отрицать тот факт, что в нашем обществе имеют место попытки повлиять на мнение людей, но в то же время народ сам должен сделать свой выбор. Ведь мы оказались в нынешней сложной ситуации только из-за того, что общественность неоднократно пытались ввести в заблуждение. Из-за чего, кстати, и происходили революции.

Во-вторых, во время марша "За законность" бездоказательно заявлялось об использовании административного ресурса. В каких целях делаются подобные заявления непонятно? Поэтому в своем выступлении я особенно подчеркнул, что не следует делать таких заявлений, да еще, не имея на руках доказательств.

Возможно Вы не в курсе, но всем государственным чиновникам даны строгие инструкции не вмешиваться в выборы. Если будут факты, что кто-то из них все-таки нарушил указание, то он будет строго наказан по всей строгости закона. Наша цель – обеспечить честный и прозрачный выборный процесс. В этом направлении созданы и создаются все условия. Все кандидаты имеют равные права на агитацию и не создаются никаких препятствий для организации собраний, как это было прежде. К примеру, ни на одном мероприятии не отключали электричества.

В-третьих, не лгите публике, приписывая мне слова о деструктивных силах, якобы, представленных на мирном марше. Я говорил о деструктивных силах в общем, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

В-четвертых, Азиза Папановна, вы всегда боролись за честность, беспристрастность и справедливость. Вы упомянули, что в 2011-2012 годах я был организатором митингов, но в прилагаемой вами информации такого рода фактов нет. Наверное, стерлось из памяти, что и Вы в то время говорили о беззаконии, как и все остальные.

Не сравнивайте политические события того времени с настоящими. По сравнению с тем временем, сегодня каждый может беспрепятственно высказывать свое мнение. Вы прекрасно знаете, что при прежних властях проведение такого марша, который Вы защищаете, было бы невозможно.

В настоящее время ничьи права не нарушаются, и вы не можете отрицать, что конституционные права граждан сегодня полностью соблюдаются ...

Ради сохранения стабильность в стране было бы лучше не создавать политизированную шумиху на пустом месте", - заявил он.