АКС ГКНБ: Глава Верховного суда игнорирует повестки следователя

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева игнорирует повестки следователя. Такое заявление сделала пресс-служба АКС ГКНБ.

Как ранее сообщалось, ГКНБ Кыргызской Республики в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд", в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства, 28 декабря 2020 года Генеральным прокурором КР в адрес Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР были направлены материалы вместе с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда КР Калиеву Г.У.

"30 декабря 2020 года для проведения необходимых следственных действий Гульбаре Калиевой лично была вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля. Однако, в тот же день, от самой Калиевой Г.У. и ее адвоката поступило письменное заявление с просьбой перенести запланированные следственные действия на 4 января 2021 года, в связи с занятостью адвоката.

4 января 2021 года адвокат, ссылаясь на то, что Калиева по состоянию здоровья была госпитализирована в один из медицинских учреждений, сообщил о невозможности явиться в следственные органы. При этом, Гульбара Калиева в одном из СМИ заявляла о том, что ее никто не вызывал на допрос, что не соответствуют действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, ГКНБ напоминает о том, что согласно законодательству Кыргызской Республики все граждане равны перед законом и проводимые следственные действия направлены на объективное расследование всех возможных фактов коррупции в судебных органах, в т.ч. установление возможной причастности к коррупционным схемам ответственных должностных лиц судебной системы страны.