Лидером фракции "Ата Мекен" вместо Текебаева вновь стала Мамашова

Пост лидера фракции "Ата Мекен" вместо Омурбека Текебаева вновь заняла депутат Айсулуу Мамашова. Об этом стало известно сегодня, 5 декабря, по итогам заседания парламентской фракции "Ата Мекен".

Заместителем главы фракции стала Наталья Никитенко.

Напомним, после обвинительного приговора по делу о "Мегакоме" Омурбека Текебаева лишили мандата, вместе с тем поста лидера фракции. Вакантное место занял Алмамбет Шыкмаматов, который позже вышел из партии и пост приняла молодая депутат Айсулуу Мамашова. В октябре 2020 года она баллотировалась в депутаты от партии "Замандаш". Вместе с тем приговор в отношении Текебаева был отменен и ЦИК вернул главному социалисту страны мандат депутата, что позволило ему вновь стать главой парламентской фракции. В настоящее время спор о законности возвращения Омурбеку Текебаеву депутатского мандата рассматривается в суде.

Кроме того, на заседании фракции был обсужден вопрос о лишении депутатского мандата Гульнары-Клары Самат. По предварительной информации, она больше не представлена в рядах "Ата Мекена", так как не участвовала в деятельности фракции и партии.