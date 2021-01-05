"ЦИК должен отреагировать на черный пиар во время дебатов"

Дебаты, на которые выделяется эфирное время, по сути, дебатами не являются. Дебаты – это борьба программ, идей и позиций, озвучивание ключевых вопросов – политических, экономических и др. Это мотивированное оппонирование своих позиций. Но не когда одна сторона поливает другую грязью, что в корне противоречит целям и задачам дебатов, причем, прописанных в избирательном законодательстве. Об этом VB.KG сообщил экс-член ЦИК Эрик Ирискулбеков.

Он считает, что подавляющее большинство кандидатов, которых ему удалось увидеть, не использовали дебаты для раскрытия своей предвыборной программы по выходу из политического и экономического кризиса, решения социальных вопросов и видения дальнейшего развития нашего государства.

- Отдельные моменты проявлялись, но в большинстве своем все сводилось к черному пиару, к неконструктивной критике и даже в отдельных случаях к переходу на личности, оскорбления и предоставления ложных сведений. Естественно, особого желания смотреть такие дебаты нет ни у кого, - подчеркнул Ирискулбеков.

Экс-член ЦИК напомнил, что в этом случае прописано в избирательном законодательстве.

- В статье 28 ч. 6 четко прописано: "Кандидат не вправе использовать эфирное время, печатную продукцию, площади, предоставленные для агитации против других кандидатов, описание негативных ситуаций, если тот или иной кандидат будет избран, распространение информации о другом кандидате с негативными комментариями и распространения материалов, способствующих созданию отрицательной репутации кандидата или политической партии". То есть, часть 6 определяет правовые рамки, за которые не должны выходить кандидаты – оскорблять, распространять недостоверную информацию. Это нормы этики и морали, прописаны в норме закона. Но мы видим, насколько высоки этические и моральные нормы наших кандидатов, продемонстрированные им на дебатах, - говорит Ирискулбеков.

Те дебаты, которые организуются за счет государства - бесплатное эфирное время в большинстве имели цель опорочить и подорвать репутацию своих оппонентов.

- И это то эфирное время, оплаченное налогоплательщиками. Получается, что наши деньги кандидаты использовали в своих личных целях. К сожалению, я наблюдаю бездействие ЦИК, которая обязана осуществлять контроль за предвыборной агитацией. Ведь дебаты – ее часть. ЦИК, как орган-регулятор, должен был после первых дебатов рассмотреть на своем заедании, нарушили ли кандидаты нормы избирательного законодательства. Однако у нас подобное повторяется от выборов к выборам. И поскольку ЦИК оставляет от раза в раз этот вопрос на самотек, результат мы видим. Если бы они проинструктировали кандидатов об обязанностях, которые они неукоснительно должны соблюдать, возможно, того, что происходит на таких встречах оппонентов, не было, - подчеркнул Ирискулбеков.

Он добавил, что дебаты, конечно нужны, но не в том формате, в котором они практикуются в настоящее время. И именно роль ЦИК направить их в законное русло.

- Неудивительно, что у электората нет желания смотреть такие дебаты, а у отдельных кандидатов тратить время на их посещение, - добавил он.