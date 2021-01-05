Цены на ГСМ: Кыргызстан ожидают новые протестные настроения?

Председатель Ассоциации перевозчиков и логистов КР Темирбек Шабданалиев убежден, что Кыргызстану необходимо вновь обратиться в Евразийскую комиссию с просьбой об отсрочке введения техрегламента ЕАЭС по поводу продажи ГСМ. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился он сам.

По его словам, нужно учитывать сегодняшние реалии в стране.

- Безусловно на стоимость ГСМ в Кыргызстане повлияет планируемый с августа запрет на реализацию бензина классом ниже "евро 5". И конечно на все цены в целом. К примеру, раз возрастет цена на ГСМ, то значит услуги грузоперевозчиков и логистики возрастут в разы. Соответственно все подорожает. Поэтому нынешнему правительству нужно принять во внимание этот факт. По крайней мере, бизнесу следует отреагировать и как-то совместно обратиться к правительству, чтобы оно проработало вопрос отсрочки, которая необходима до поры, до времени. Это мера временная, но необходимая сегодня, - сказал он.

Стоит отметить, что и в соцсетях пользователи интернета стали высказываться в таком же духе, что ожидаемое повышение цен на ГСМ, а значит и на продукты питания, могут негативно отразиться на настроения кыргзстанцев.

"Все это приведет к новым протестным настроениям в обществе", - написал один из них.

Напомним, после вступления Кыргызстана в ЕАЭС был подписан техрегламент, согласно которому страна должна перейти на бензин "евро 5". Это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Он должен был вступить в силу 12 августа 2019 года, но Минэкономики ранее обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой об отсрочке, которую и дали Кыргызстану до августа 2021 года. После этого срока нефтетрейдерам запретят ввозить, производить ГСМ класса ниже К-4 и К-5 (аналог "евро 4" и "евро 5") и также продавать на внутреннем рынке как неэкологичное топливо".