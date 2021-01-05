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Суд вынес решение по делу Тилека Матраимова

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- Екатерина Улитина
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Бывший аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов приговорен к штрафу по делу о незаконном пересечении госграницы. Решение вынес Ошский областной суд.

"Приговором Ошского городского суда он признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.358 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики и по ней назначен наказание в виде штрафа в размере 2 200 расчетных показателей (220 тыс. сомов)", - говорится в сообщении суда.

Напомним, Тилек Матраимов был задержан пограничниками Узбекистана поздно вечером 6 октября на территории села Яртибош Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Сообщалось, что он незаконно пересек границу в обход контрольно-пропускных пунктов через неконтролируемые участки местности на территории Сузакского района Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/395833
Теги:
граница, суд, Кыргызстан
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