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Правительство не заинтересовано в проведении дебатов - Темирлан Султанбеков

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан тратит на проведение каждых выборов по 700-800 млн сомов, из них на организацию дебатов не расходуют ни сома. Так прокомментировал дебаты на государственном канале политик Темирлан Султанбеков.

- На выборы Кыргызская Республика тратит около 700-800 миллионов сомов, из них на дебаты ни одного сома. Деньги, за счет которых организовываются дебаты на госканалах- это гранты американских и европейских организаций по продвижению демократии. Очень печально, что правительство Кыргызстана не заинтересовано в проведении дебатов между кандидатами. Между тем, выдающийся государственный деятель, канцер Германии Шмидт Хельмут говорил, что демократия состоит из дебатов и последующего решения на основе дебатов, и с ним невозможно не согласиться. Правильные решения могут появиться там, где есть широкое обсуждение предмета и объекта проблемного вопроса с участием всех политических сил и нахождением компромисса, - считает Темирлан Султанбеков.

Отметим, телеканал ОТРК ежегодно получает из государственного бюджета порядка 400 млн сомов. Большая часть этих средств уходит на выплату заработных плат сотрудников и техническое оснащение телеканала. ОТРК, действительно, получает гранты от международных организаций. В 2019 году ОТРК получил два гранта, оба были направлены на разработку детского и образовательного контента.

Напомним, в настоящее время в Кыргызстане идет избирательная кампания перед досрочными выборами президента. Кроме того, республика готовится к проведению референдума по избранию формы правления. Телеканал ОТРК подвергся критике из-за организации дебатов кандидатов в президенты. Так, юрист Эрик Ирискулбеков считает, что многие участники вместо того, чтобы использовать эфирное время для раскрытия своих программ, заняты очернением своих оппонентов.


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URL: https://www.vb.kg/395837
Теги:
выборы, Кыргызстан, КТРК
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