Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Президент Казахстана ответил на возмутившее его высказывание внука Молотова

388  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в опубликованной в газете Egemen Qazaqstan статье назвал главным богатством республики "священную землю, унаследованную от предков". Таким образом он ответил на спровоцировавшее скандал высказывание Вячеслава Никонова, депутата Госдумы и внука председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова. Об этом сообщает издание lenta.ru.

Глава государства подчеркнул, что имеющиеся в его распоряжении территории не были переданы его народу кем-либо извне. "Наша история не начинается 1991 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше - при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках", - написал он.

Вместе с тем, казахский лидер заявил о необходимости защищать национальные интересы и бороться с провокациями со стороны тех, кто ставит под сомнение территориальную целостность республики.

Токаев также акцентировал внимание на том, что нынешние границы Казахстана признаны международным сообществом. По его словам, все территориальные споры к настоящему моменту исчерпаны. Он добавил, что государство не делится на южную, северную, западную и восточную части, а входящие в состав республики Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области - лишь условное обозначение, указывающее направление.

Недавний скандал разразился после того, как Никонов в эфире Первого канала заявил, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". После этого МИД республики вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова и передал ему ноту.

Позже депутат объяснил свои слова. "Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан. Именно об этом я и сказал в передаче "Большая игра"", - отметил он, выразив "самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395839
Теги:
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  