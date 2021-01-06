Садыр Жапаров: Инвестиционные проекты должны быть под гарантией государства

Как Кыргызстан будет выходить из кризиса? Как власть будет бороться с коррупцией? Оплачивать внешний долг? Как будет решать проблему повальной безработицы и миграции? Эти и другие вопросы, связанные с экономикой, все чаще задают избиратели на встречах с кандидатом в президенты Садыром Жапаровым.

Помимо основных тезисов из предвыборной платформы кандидат в президенты разъясняет кыргызстанцам некоторые меры, которые он предлагает для решения главных экономических проблем.

Экономическая амнистия, вывод бизнеса из тени и борьба с коррупцией.

Экономическая амнистия уже показала свою эффективность. Вместо долгих и дорогостоящих судебных процессов, безрезультативных арестов, в казну уже были возвращены миллионы, которые пойдут на решение важных социальных вопросов.

Обновленная система государственного устройства и кадровой политики должны обеспечить такое функционирование бизнеса, чтобы выгодно было работать легально, считает Жапаров.

В рамках борьбы с коррупцией наряду с обновленной кадровой политикой необходимо легализовать все очевидные и возможные пути взаимодействия государства с бизнесом, гражданами, сделав тем самым коррупционные схемы невозможными. Прозрачность всего государственного аппарата, доступность, профессионализм и ответственность как руководителей, так и главы государства также должны принести хорошие плоды и в борьбе с коррупцией.

Привлечение инвестиций, гарантии для бизнеса

Государство должно дать гарантию безопасной работы инвестиционных предприятий, как и всего бизнеса, считает кандидат в президенты.

Гарантии в первую очередь – это стабильность государственного управления. Политическая стабильность, которую обеспечит конституционная реформа и глава государства, который будет оперативно и решительно принимать необходимые меры и нести ответственность за все происходящее в стране.

Позиции в ЕАЭС

Усиление позиций в рамках таких международных объединений, как ЕАЭС – это проявление политической воли в интересах народа Кыргызстана, укрепление экономических позиций, обеспечение развития внутреннего рынка по направлениям перерабатывающей промышленности, продуктам экономики знаний и обеспечение новых рынков сбыта.

Такая политика позволит укрепить нынешнее положение граждан Кыргызстана, трудящихся в странах ЕАЭС и наряду с ростом производственных мощностей их возврату на родину.

Этими мерами и глубокими экономическими реформами необходимо заняться после стабилизации политической ситуации, проведения конституционной реформы и внедрения новой системы государственного управления, построенной на принципах прозрачности, ответственности и профессионализма, считает кандидат в президенты Садыр Жапаров.

ЗА СВОБОДУ ОТ БЕДНОСТИ!

ЗА СВОБОДУ ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!

ЗА СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "06" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)