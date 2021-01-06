Садыр Жапаров: Проблема не в реформах, а в неэффективности самой системы!

Как и где получить качественную медицинскую помощь? Кто и где будет учить детей? И сколько это все будет стоить? Вопросы, которые беспокоят, пожалуй, всех кыргызстанцев. Есть и другая сторона – врачи и учителя. Вопросы, которые беспокоят их: когда уже к ним перестанут относиться как к обслуживающему персоналу? когда будет помощь со стороны государства? когда, наконец-то, им будут платить достойные деньги?

На все эти вопросы постарался ответить кандидат в президенты Садыр Жапаров.

- Садыр Нуркожоевич, вас сложно назвать специалистом по здравоохранению или образованию. Но в последнее время вы озвучили ряд предложений по преобразованию этих сфер.

- Конечно же, я не специалист. Любой управленец, государственник не может знать всего, но должен уметь находить, и привлекать специалистов, профессионалов, и прислушиваться к их рекомендациям, предложениям.

Я уже давно общаюсь с разными специалистами, в т.ч. в области здравоохранения и образования. Мы обсуждаем и проблемы этих сфер, и пути выхода из сложившегося положения.

И сейчас, когда будет сформировано новое правительство, в сам кабмин, в администрацию должны быть привлечены вот такие профи – не теоретики, а опытные практики.

- А вы не хотите встретиться не с экспертами, а с врачами, учителями прямо сейчас?

- Конечно, хотел бы. И обязательно сделаю это. Но прямо сейчас любые подобные встречи будут расцениваться как использование административного ресурса и давление на социальный сектор.

- Садыр Нуркожоевич, какая самая большая проблема в этих сферах?

- Давайте расскажу на примере Бишкека, потому что в условиях пандемии это проявилось сильнее всего. Нехватка специалистов, слабая материально-техническая база, хроническая недофинансированность отрасли, а главное – невыстроенность вертикали власти. Летом 2020 года государство не справилось с первой волной пандемии коронавируса не только потому, что не было лекарств, коек или врачей, а потому, что даже в Минздраве толком не понимают, как работает их же система! Кыргызстанцы оказались беспомощными в вопросах обеспечения своего здоровья, своих близких. Это то, что касается здравоохранения.

- Как быстро можно будет решить эти проблемы? Пытались-то уже не единожды…

- Конечно же, разобрать завалы, образовавшиеся в системе здравоохранения за 30 лет, моментально не удастся. Работа по модернизации здравоохранения будет идти системно и продуманно. Необходимо ликвидировать бюрократию, некомпетентность, кумовство и коррупцию. Повторюсь, что в сфере здравоохранения сотни дублирующих функций, страшная бюрократия. При этом нет центра принятия решений и ответственности.

Нужно вернуть статус районного врача, его функционал и финансирование. Необходимо вернуть вертикаль управления объектами здравоохранения, провести разбирательство по структуре, функционалу и средствам, аккумулируемым в Фонде обязательного медицинского страхования. Сделать систему распределения финансирования не по количеству обращений, а по качеству предоставляемых медицинских услуг. Вернуть профильную направленность национальных медицинских государственных центров. Отменить распределение финансирования по закрепленным статьям расходов, предоставив право мобильного реагирования администрациям больниц и поликлиник. И конечно же, доля бюджетных затрат на сектор здравоохранения должна быть увеличена минимум вдвое.

Я понимаю, что это звучит как чистый популизм. Но это жизненная необходимость. И если мы сейчас этого не сделаем, потеряем и то, что есть. И сразу отвечу на вопрос об источнике средств. На первое время – сэкономленные от оптимизации чиновничьего и депутатского аппарата.

Говоря о финансировании, нужно обязательно пересмотреть систему расчета начисления пенсий в сторону увеличения с учетом заслуг. Повысить базовые ставки заработной платы.

- При том, что в стране огромная нехватка врачей, хромает и медицинское образование…

- Это так. Вообще образование, обновление системы – отдельная тема. Как я уже говорил в одном из интервью, вузов много, но качество преподавания хромает. Помимо общего обновления системы образования необходимо жесткое лицензирование вузов. И конечно, медицинские вузы должны работать в тесном сотрудничестве с государством. Развитие тех или иных медицинских направлений должно лечь в основу государственного плана и заказа профильных специалистов.

- Какие видите решения для сферы образования?

- Опять же, на примере Бишкека мы очень ясно увидели, что образование не охвачено цифровизацией. Все делалось в последний момент, на коленке, или использовались какие-то сторонние приложения. А ведь речь идет не только об онлайн-уроках, это и база данных, и контроль, и онлайн-библиотеки, и так далее. И это в Бишкеке, в столице! В регионах ситуация и того хуже.

- Так не то, что цифровизацией не охвачены – учителей не хватает! В том же самом Бишкеке!

- Вы правы. И это большая проблема. Учителей нужно привлекать, мотивировать. В первую очередь государство должно позаботиться об учителях. Учителя должны вновь занять заслуженное место в нашем обществе. Это должен быть костяк, источник не только знаний, но и воспитания, моральных и духовных ценностей.

Но для этого нужно, чтобы сами учителя были обеспечены всем необходимым, думали о работе, а не о том, где найти деньги на еду или оплату квартиры. Нужно поднять престиж профессии учителя.

Расширить перечень социальных льгот всем учителям и обеспечить их реализацию: оплата коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и другие статьи обязательных и необходимых расходов. Хорошей мотивацией для учителей будет и введение премиальной системы через меценатские фонды за достижения и успехи учеников.

- В сфере образования уже проводилось много реформ, но все они не привели к желаемому результату. Почему вы считаете, что ваши предложения – это то, что нужно?

- И в здравоохранении, и в образовании, и во многих других сферах. Проблема не столько в реформах, сколько в самой системе, в ее неэффективности, коррупции и непрофессионализме кадров. Все это тоже нужно решать системно. Нам нужно реформировать не отдельно образование или здравоохранение, а всю систему государственного управления, сделать его прозрачным, профессиональным. И тогда все получится. Касается это, конечно же, и системы здравоохранения.

Хочу сказать, что сегодня скорость изменений, принятия решений сжалась до немыслимых пределов. Нужно действовать быстро и решительно. Ломать бюрократию, некомпетентность, кумовство, коррупцию. Все. Времени на сюсюканье больше нет, – резюмировал кандидат в президенты Садыр Жапаров.

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "06" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)