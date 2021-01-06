Сурабалдиева: Важно пересмотреть устаревшие подходы в обучении школьников

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в ходе рабочей поездки в Чуйскую область встретилась с работниками сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"На работников сферы образования возложены важные стратегические задачи. В период пандемии COVID-19 труд учителей оценили все. К дистанционному обучению не были готовы ни учителя, ни родители и ученики. Однако условия пандемии внесли свои коррективы. Сегодня важно пересмотреть устаревшие, неэффективные подходы в обучении школьников, начав применять современные и более нужные в наши дни методы и программы. Пора менять систему", - сказала Эльвира Сурабалдиева, подчеркнув важность проведения подобных встреч с учителями, где можно провести открытое обсуждение имеющихся проблемных вопросов в системе образования.

Встреча прошла в формате вопрос-ответ, на которой был обсуждён комплекс актуальных вопросов.