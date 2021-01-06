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АКС ГКНБ: Здание "Эркин-Тоо" незаконно вывели из списка памятников культуры

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- Оксана Гут
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Должностные лица Министерства культуры, информации и туризма КР незаконно вывели из государственного списка памятников истории и культуры здание газетно-книжного полиграфического предприятия "Эркин-Тоо". Об этом заявляет пресс-служба АКС ГКНБ.

АКС ГКНБ в рамках досудебного производства установлены факты злоупотребления должностным положением ответственными работниками Министерства культуры, информации и туризма КР при рассмотрении вопросов по выводу зданий и прилегающих земельных участков из государственного списка памятников истории и культуры.

Установлено, что постановлением Правительства КР от 20 августа 2002 года №568 "Здание газетно-книжного полиграфического предприятия "Эркин-Тоо" (бывший дом печати, в годы Великой Отечественной войны формировалась 163-я стрелковая бригада, расположен в т.н. "золотом квадрате" г. Бишкек, на земельном участке, ограниченном улицами Тыныстанова, Киевская, бульвар Эркиндик и проспект Чуй ), был включен в Государственный список памятников истории и культуры КР республиканского значения.

Согласно Закона КР "Об охране и использовании историко-культурного наследия" - снос, перемещение, перестройка, изменение объектов историко-культурного наследия допускаются только по разрешению Правительства КР.

"Однако в 2015 году акционеры ОАО "Эркин-Тоо" вступив в сговор с должностными лицами МКИиТ и представителями одной из строительных компаний в целях возведения на указанном земельном участке высотных жилых домов и извлечения материальной выгоды без проведения

соответствующей научно-технической экспертизы с привлечением уполномоченных государственных органов незаконно вывели из государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения здание газетно-книжного полиграфического предприятия "Эркин-Тоо", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по возврату здания ОАО "Эркин-Тоо" в государственный список памятников истории и культуры.


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URL: https://www.vb.kg/395851
Теги:
Министерство культуры и туризма, СМИ, АКС ГКНБ, Бишкек, культура, Кыргызстан
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