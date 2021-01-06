Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Таможенники задержали на границе автомобиль с подложными документами

141  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники государственной таможни задержали автомобиль, который пытались незаконно завезти на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками "Юго-Западной" таможни на пункте пропуска "Достук" был выявлен факт незаконного перемещения автотранспортного средства марки "Hyundai Grand Starex" 2008 года выпуска. Автотранспорт был с подложными документами, номер кузова самого транспортного средства не совпадал с номером указанного в свидетельстве о регистрации машины.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395852
Теги:
граница, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  