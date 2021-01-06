Таможенники задержали на границе автомобиль с подложными документами

Сотрудники государственной таможни задержали автомобиль, который пытались незаконно завезти на территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками "Юго-Западной" таможни на пункте пропуска "Достук" был выявлен факт незаконного перемещения автотранспортного средства марки "Hyundai Grand Starex" 2008 года выпуска. Автотранспорт был с подложными документами, номер кузова самого транспортного средства не совпадал с номером указанного в свидетельстве о регистрации машины.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Материалы дела переданы по подследственности.