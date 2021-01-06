Для КР продлен переходный период регистрации лекарств до 1 июля

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении сроков переходного периода до 1 июля 2021 года (вместо предусмотренного срока до 31 декабря 2020 года), допускающего возможность выбора заявителем осуществления регистрации лекарственного препарата либо в соответствии с Правилами регистрации лекарственных препаратов Евразийского экономического союза, либо в соответствии с законодательством государств-членов интеграционного объединения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принятие решения о продлении переходного периода и сохранении национальной регистрации лекарственных средств позволит наиболее полно удовлетворять потребности здравоохранения государств-членов ЕАЭС в новых лекарственных средствах и, одновременно, проводить работу по приведению регистрационных досье в соответствии с требованиями Правил регистрации ЕАЭС.