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Для КР продлен переходный период регистрации лекарств до 1 июля

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- Екатерина Улитина
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Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении сроков переходного периода до 1 июля 2021 года (вместо предусмотренного срока до 31 декабря 2020 года), допускающего возможность выбора заявителем осуществления регистрации лекарственного препарата либо в соответствии с Правилами регистрации лекарственных препаратов Евразийского экономического союза, либо в соответствии с законодательством государств-членов интеграционного объединения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принятие решения о продлении переходного периода и сохранении национальной регистрации лекарственных средств позволит наиболее полно удовлетворять потребности здравоохранения государств-членов ЕАЭС в новых лекарственных средствах и, одновременно, проводить работу по приведению регистрационных досье в соответствии с требованиями Правил регистрации ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/395854
Теги:
лекарства, ЕАЭС, Кыргызстан
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