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Марат Жороев назначен начальником "Бишкекглавархитектуры"

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- Екатерина Улитина
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Главным архитектором столицы назначен Жороев Марат Токторбаевич. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Марат Жороев ранее занимал позицию заместителя главы МП "Бишкекглавархитектура". На его место назначен Джаманбалин Азамат Джолдубаевич, который ранее работал начальником отдела реализации проекта в ПЭУ "Бишкекводоканал", с 2017 по 2019 годы был заместителем начальника МП "Бишкекглавархитектура", трудился в мэрии столицы, ее структурных подразделениях и частных организациях.

Распоряжения о кадровых перестановках подписал и.о.мэра Балбак Тулобаев.

Прежний начальник "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тулебердиев освобожден от должности. 25 декабря ГКНБ сообщил о его задержании.


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URL: https://www.vb.kg/395855
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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