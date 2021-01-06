Марат Жороев назначен начальником "Бишкекглавархитектуры"

Главным архитектором столицы назначен Жороев Марат Токторбаевич. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Марат Жороев ранее занимал позицию заместителя главы МП "Бишкекглавархитектура". На его место назначен Джаманбалин Азамат Джолдубаевич, который ранее работал начальником отдела реализации проекта в ПЭУ "Бишкекводоканал", с 2017 по 2019 годы был заместителем начальника МП "Бишкекглавархитектура", трудился в мэрии столицы, ее структурных подразделениях и частных организациях.

Распоряжения о кадровых перестановках подписал и.о.мэра Балбак Тулобаев.

Прежний начальник "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тулебердиев освобожден от должности. 25 декабря ГКНБ сообщил о его задержании.