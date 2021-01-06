На молокозаводах КР внедрена мобильная платформа по анализу качества молока

В 2020 году Центром конкурентоспособности агробизнеса на базе четырех молокоперерабатывающих предприятиях Иссык-Кульской области, как ЗАО "Ак-Жалга", ЗАО "Сут-Булак", ОсОО "Ак-Булак" и СКХ "Ала -Тоо Сут" была внедрена Платформа качества молока. Об этом в соцсетях написал эксперт Торогул Беков.

Он отметил, что запуск цифровой системы Сollect Мobile на молочных предприятиях начал работу в условиях ежедневного сбора данных анализа качества молока.

- Сборщики молока заводов ежедневно получают 155 индивидуальных проб на фермерских хозяйствах и доставляют их в принимающую производственную лабораторию для проведения проверок по основным согласованным 5-ти параметрам качества молока. С момента запуска цифровой системы было проанализировано качество молока 37 810 индивидуальных проб или ежемесячно проводят анализы качества молока около 7000 фермеров-сдатчиков молока. После проведения анализов, все данные по качеству молока через мобильную систему поступают в системный компьютер заводов для их последующей обработки в формате Excel. Внедрение мобильного приложения Collect Mobile существенно облегчило работу сотрудников лабораторий. Указанный инструмент позволил осуществлять удобный и гибкий сбор данных для оперативной диагностики качества молока, производимого фермерами, - пояснил Торогул Беков.

По его словам, новая технология также дает возможность предоставлению адресных консультаций животноводам по улучшению работы, тем самым стимулируя развитие фермерства и укрупнение производства, и освоение новых сырьевых зон.

Уточняется, что данный молочный проект реализуется - ЦКА под эгидой Айыл Чарба Министрлиги и при финансовой поддержке Всемирного Банка.