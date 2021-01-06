Нефтетрейдеры назвали заявление Минэконома о росте цен на ГСМ некорректным

Заявление Минэкономики о возможном росте цен в связи с введением Технического регламента считаем безосновательным и некорректным. Обнародованное заявление не содержит четких расчетов и доказательств, в связи с чем Ассоциация обращается к Министерству с просьбой представить общественности расчеты, на основании которых было сделан данный вывод. Об этом сообщила Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

В Ассоциации отметили, что на территории Кыргызской Республики уже на протяжении 5 лет, еще до вступления в силу Технического регламента ЕАЭС, ведется реализация нефтепродуктов классов К4 и К5. При этом, разница в цене топлива класса К5 с неклассовым топливом составляет в среднем меньше 1 сома в расчете на 1 литр топлива.

- Ассоциация нефтетрейдеров обращается с просьбой к Министерству экономики не вводить общественность в заблуждение и не создавать предпосылок для необоснованного роста цен на другие продукты. Более того, необходимо подчеркнуть, что Министерство экономики противоречит своим неоднократным заявлениям относительного того, что Технический Регламент ТР ТС 013/2011 вступил в законную силу с 12 августа 2019 на территории республики в отношении импорта ГСМ. Почему в таком случае, цена на ГСМ не выросла еще в 2019 году? Ассоциация нефтетрейдеров последовательно выступает за полный запрет импорта топлива К2 и К3, и в своих обращениях в Минэкономики просит определить круг лиц, которым будет предоставлена отсрочка – это местные НПЗ. Им необходимо время на модернизацию. Учитывая социальный характер деятельности местных нефтеперерабатывающих заводов, Ассоциация нефтетрейдеров со своей стороны, официально внесла проект решения Коллегии ЕЭК в обновленной редакции, в котором четко обозначено, что продление сроков ввода касается только местных НПЗ, - говорится в обращении нефтетрейдеров.