Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Нефтетрейдеры назвали заявление Минэконома о росте цен на ГСМ некорректным

226  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заявление Минэкономики о возможном росте цен в связи с введением Технического регламента считаем безосновательным и некорректным. Обнародованное заявление не содержит четких расчетов и доказательств, в связи с чем Ассоциация обращается к Министерству с просьбой представить общественности расчеты, на основании которых было сделан данный вывод. Об этом сообщила Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

В Ассоциации отметили, что на территории Кыргызской Республики уже на протяжении 5 лет, еще до вступления в силу Технического регламента ЕАЭС, ведется реализация нефтепродуктов классов К4 и К5. При этом, разница в цене топлива класса К5 с неклассовым топливом составляет в среднем меньше 1 сома в расчете на 1 литр топлива.

- Ассоциация нефтетрейдеров обращается с просьбой к Министерству экономики не вводить общественность в заблуждение и не создавать предпосылок для необоснованного роста цен на другие продукты. Более того, необходимо подчеркнуть, что Министерство экономики противоречит своим неоднократным заявлениям относительного того, что Технический Регламент ТР ТС 013/2011 вступил в законную силу с 12 августа 2019 на территории республики в отношении импорта ГСМ. Почему в таком случае, цена на ГСМ не выросла еще в 2019 году? Ассоциация нефтетрейдеров последовательно выступает за полный запрет импорта топлива К2 и К3, и в своих обращениях в Минэкономики просит определить круг лиц, которым будет предоставлена отсрочка – это местные НПЗ. Им необходимо время на модернизацию. Учитывая социальный характер деятельности местных нефтеперерабатывающих заводов, Ассоциация нефтетрейдеров со своей стороны, официально внесла проект решения Коллегии ЕЭК в обновленной редакции, в котором четко обозначено, что продление сроков ввода касается только местных НПЗ, - говорится в обращении нефтетрейдеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395858
Теги:
ГСМ, цены, ЕАЭС, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  