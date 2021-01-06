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Финпол начал расследование по загрязнению воздуха из-за работы ТЭЦ

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- Екатерина Улитина
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Финансовой полицией начато следствие в отношении ответственных лиц ТЭЦ Бишкека из-за загрязнения воздуха вредными частицыми. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

"Финансовой полицией Кыргызской Республики начато досудебное производство в отношении ответственных лиц ТЭЦ г.Бишкек, по факту установления причин выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков про признакам преступления, предусмотренного статей 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Финпола.

Отметим, на протяжение последних лет горожане жалуются на смог, который образуется в основном осенью и зимой. Основными причинами загрязнения называют печное отопление углем, работа ТЭЦ Бишкека и автомобильный транспорт.


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URL: https://www.vb.kg/395870
Теги:
ТЭЦ, Финполиция, экология, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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