Финпол начал расследование по загрязнению воздуха из-за работы ТЭЦ

Финансовой полицией начато следствие в отношении ответственных лиц ТЭЦ Бишкека из-за загрязнения воздуха вредными частицыми. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

"Финансовой полицией Кыргызской Республики начато досудебное производство в отношении ответственных лиц ТЭЦ г.Бишкек, по факту установления причин выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков про признакам преступления, предусмотренного статей 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении Финпола.

Отметим, на протяжение последних лет горожане жалуются на смог, который образуется в основном осенью и зимой. Основными причинами загрязнения называют печное отопление углем, работа ТЭЦ Бишкека и автомобильный транспорт.