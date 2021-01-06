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Жестокое избиение в Бишкеке: Милиция ищет подозреваемых

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- Бакыт Басарбек
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В УВД Свердловского района г.Бишкек 31 декабря 2020 года с письменным заявлением обратился гражданин Б.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц азиатской внешности, которые в этот же день возле автобусной остановки рядом с пересечением проспекта Жибек-Жолу и улицы Осмонкулова нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным пресс-службы, данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК КР.

"В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудниками милиции в рамках настоящего досудебного производства ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/395871
Теги:
ГУВД, драка, Бишкек
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