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В КР определили победителей архитектурного конкурса "Мультикомфорт–2020"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке определили победителей национального онлайн–финала архитектурного международного студенческого конкурса "Мультикомфорт–2020".

В нем приняли участие 18 команд из разных вузов столицы.

Первый финал конкурса был организован подразделением Saint–Gobain ISOVER в Сербии в 2004 году, и в 2005 году конкурс получил статус международного. Последнее мероприятие, проведенное в Милане, привлекло более 2 тысяч 200 студентов из 34 стран.

- Задача 16–го международного задания, которое получили наши участники конкурса, состояла в том, чтобы спроектировать парк устойчивого развития, объединяющий в себе жилые, образовательные и развлекательные функции. Команде дается в разработку реальный участок земли. В нашем случае это был постиндустриальный объект Coignet Enterprise в местечке Сен–Дени. Его надо было трансформировать в цветущую зону для проживания, обучения и отдыха, учитывающую признаки как исторического наследия, так и потребности развития современного района. Студенты должны были разработать генплан с организацией всего участка.

И мы рады, что последние три года финалистами регионального этапа становятся студенты кафедры "Дизайн и реставрация архитектурного наследия" Кыргызско–Российского Славянского университета, которые завоевывают все призовые места, - рассказывает декан факультета Равиль Муксинов.

Традиционно победители награждаются поездкой в город проведения международного финала конкурса. В этом году это будет Париж. Ребята, занявшие другие призовые места, получают денежные призы и ценные подарки.

"Крутость" конкурса заключается в том, что ребятам приходится довольно жестко конкурировать сначала на национальном этапе, позже - на мировом уровне. Требования конкурсной комиссии у нас и у европейских организаторов значительно отличаются.

- Студенты говорят, что им интересна работа над реальным, "не домашним", проектом: это дает рост в профессии, эмоциональное напряжение. Умение проигрывать и двигаться дальше - это тоже хороший урок. Условия конкурсной состязательности всегда являются хорошим стимулом для поиска новых, неординарных решений и более качественного выполнения работы.

С каждым годом задания конкурса все более усложняются, включают в себя разработку большого количества различных функциональных объектов, что требует и от преподавателей, и от студентов большего вовлечения, обширных знаний и жесткой дисциплины.

Проект основывается на принципах устойчивой архитектуры, когда решаются не только градостроительные и архитектурные проблемы, но и экологические, социальные. Таким образом, молодежь активно вовлекается в общественную жизнь.

Немаловажно и то, что у наших студентов появляется возможность посетить столь знаменитые с точки зрения архитектурной истории и новейших технологий города. Пообщаться со сверстниками из других стран, сравнить различные архитектурные школы, что значительно повышает их профессиональный уровень, - рассказывает преподаватель Юлия Руденко.

Интересно, что организатор конкурса - международная группа компаний Сен–Гобен (Saint–Gobain), специализирующаяся на производстве и продаже строительных материалов, а также ведущая деятельность в других промышленных отраслях со штаб–квартирой в Париже. Эта компания была основана в 1665 году во Франции по распоряжению Людовика XIV как королевская зеркальная мануфактура, и первым заказом была отделка зеркального зала Версальского дворца.

С 2003 года компания "Сен–Гобен" присоединилась к Глобальному договору ООН и выступает за охрану окружающей среды, развитие и распространение экологически безопасных технологий, придерживается принципов социальной ответственности бизнеса.

Организовывая конкурс, компания знакомит участников с современными строительными материалами и технологиями, тем самым создавая определенную рекламу своей продукции с прицелом на будущее, на молодых архитекторов. А с другой стороны, это выгодно и студентам: они прикасаются к суперсовременным технологиям и представлениям об архитектуре. В выигрыше и французский город Сен–Дени, в котором расположен конкурсный объект - старинный дом "Мейсон Куанье". Победившие проекты по его перестройке будут отправлены администрации города. А поступают они со всего мира.

В настоящее время стремление к оптимизации строительного процесса также является одной из основ подхода рационального строительства. Спустя более полутора столетий этот так называемый дом–образец требует защиты и возрождения. Вместе со складами (единственная оставшаяся часть завода Куанье) это указывает не только на исторический аспект объекта, но может вызвать размышления об эволюции доступных методов строительства и представлений.

Лучшая работа студентов КРСУ соответствует всем требованиям конкурсного задания, имеет несколько оригинальных решений.

В этом году победителями стали Азирет Туменбаев и Юлия Сейтбекова, руководители Юлия Руденко, Бейсен Кариев.


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URL: https://www.vb.kg/395873
Теги:
конкурс, Бишкек
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