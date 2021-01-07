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ЕАБР продолжит содействие агросектору в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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В наступившем году начнется реализация концепции "Среднесрочные приоритеты деятельности Евразийского фонда стабилизации и развития в Кыргызской Республике на 2021-2023 годы". Об этом сообщили в Евразийском банке развития, который является управляющим средствами ЕФСР.

Совместному обзора портфеля проектов, финансируемых ЕАБР из средств ЕФСР, была посвящена встреча советника председателя правления банка Григория Марченко и председателя правления ОАО "Айыл Банк" Кенжебека Такырбашова. Немного ранее такой обзор состоялся в онлайн-формате с участием широкого круга представителей ряда ведомств, в том числе аграрного, Кыргызстана и ЕФСР.

По итогам обзоров стороны договорились приступить к актуализации совместного плана действий на 2021 год. Он будет реализовываться с учетом проблем, вызванных пандемией коронавируса. Речь идет и об упомянутой концепции, которая содержит пилотную дорожную карту по исполнению ключевых мероприятий и проектов ЕФСР.

Отмечено, что в 2020 году успешно завершился один из первых таких проектов – под названием "Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в КР". Он стартовал в период интеграции Кыргызстана в Евразийское экономическое сообщество, во исполнение соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из ресурсов Антикризисного фонда ЕАЭС (в 2015 году он был переименован в Евразийский фонд стабилизации и развития). В рамках проекта в течение 2014-2020 годов "Айыл Банк" профинансировал в лизинг в Кыргызстане 1004 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму, с учетом софинансирования, почти 19.5 миллиона долларов.

Отмечено, что этот проект дал достаточный толчок для развития агросектора и рынка лизинга Кыргызстана в целом. Привлеченные инвестиции в рынок предоставили возможность предприятиям-производителям для открытия новых представительств, расширения спектра предлагаемой техники и для создания новых конкурентоспособных лизинговых продуктов. В свою очередь, обновление сельскохозяйственного парка и развитие фермерских хозяйств способствовало появлению новых рабочих мест, а это приводит к уменьшению уровня бедности в регионах страны. Успешные хозяйства улучшили финансовую стабильность, которая позволила им масштабировать бизнес.

Полученный в процессе реализации проекта опыт теперь помогает разработать новый аналогичный проект с максимально точными целевыми показателями. При подготовке его по схожей схеме будет учтен ряд важных параметров, в том числе - финансирование поставок оборудования по переработке аграрной продукции, упрощение процедуры закупок.

Как подчеркивается, ОАО "Айыл Банк" является лидером в части лизинговых операций на рынке Кыргызстана, и на протяжении многих лет продолжает оказывать поддержку отечественным фермерам и крестьянам.


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URL: https://www.vb.kg/395875
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан
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