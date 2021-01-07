Садыр Жапаров: С Рождеством Христовым, друзья! Со светлым добрым праздником

Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых главных православных праздников – Рождеством Христовым!

Наше общество, как яркое, красочное полотно, вобрало в себя многие этносы и религии. Мы разные, но мы едины и по нашей доброй традиции всегда с искренней радостью отмечаем праздники друг друга.

И сегодня, в светлое Рождество, я точно знаю, многие православные услышат от своих друзей-мусульман поздравление "с Рождеством Христовым!". Именно такое духовное и душевное единение делает нас сильным, крепким обществом! И так и должно быть впредь!

Русское православие в Кыргызстане – это не только религия, это важная часть истории становления кыргызской государственности, это особенный элемент нашей культуры. Безусловно, русское православие оказало свое влияние на наши традиции, быт и мировоззрение. И конечно же, это духовное единение с нашим большим другом и партнером – Россией.

Рождество – не только религиозный праздник, это вера в чудо, это воодушевление, это сердечность и надежда. Недаром говорят – рождественское чудо. В эти дни действительно хочется, чтобы произошло какое-то доброе, светлое волшебство!

Дорогие друзья! В эти светлые дни хочу пожелать нам всем единения, взаимопонимания. Чтобы мы без стеснения дарили друг другу душевное тепло, почаще проводили время со своими близкими, помогали тем, кто в этом нуждается.

И конечно же, желаю всем крепкого здоровья!

С Рождеством Христовым, друзья! Со светлым добрым праздником!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "07" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)