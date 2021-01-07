С. Жапаров: Сохранить статус русского языка и усилить изучение кыргызского

Садыр Жапаров пользуется большой поддержкой в регионах страны. А вот столица пока еще относится к нему настороженно. В первую очередь из-за "трудностей перевода". Садыр Нуркожоевич предпочитает говорить на кыргызском. В одном из своих первых интервью он рассказал, что думает на кыргызском, и привык говорить в основном на кыргызском, но может и говорить на русском, когда это необходимо.

Правда, все еще остались нераскрытыми некоторые вопросы, которые могут повлиять на настроение бишкекчан.

- Садыр Нуркожоевич, спасибо, что уделили время в вашем плотном графике…

- Пока вы не задали свои вопросы, хочу еще раз поздравить всех православных Кыргызстана с одним из самых главных православных праздников – Рождеством Христовым!

Общество Кыргызстана яркое и разнообразное, мы разные, но мы едины. И по нашей доброй традиции всегда с искренней радостью отмечаем праздники друг друга.

И сегодня, в этот праздник, я точно знаю, многие православные услышат от своих друзей-мусульман поздравление "с Рождеством Христовым!". Именно такое духовное и душевное единение делает нас сильным, крепким обществом! И так и должно быть впредь!

- Но согласитесь, что русскоязычный электорат до сих пор с сомнением смотрит в вашу сторону из-за того, что вы мало говорите на русском.

- Я уже говорил об этом, повторюсь еще раз. Я достаточно хорошо знаю и говорю на русском, но я кыргыз. На кыргызском я думаю и говорю. Важно не то, на каком языке я говорю, а что я делаю. Для государственника язык дел – самый важный.

Что касается русского языка, я прекрасно знаю его роль и значимость. И настаиваю, что русский язык в Кыргызстане должен сохранить статус официального. И не допущу, чтобы статус русского языка ущемлялся. Я знаю, что, особенно в регионах, где большая потребность в изучении русского, не хватает учителей. Нужно решать этот вопрос. Но при этом считаю, что и русскоязычным гражданам, проживающим в Кыргызстане, необходимо учить кыргызский язык. И тут мы сталкиваемся с проблемой слабой методики преподавания кыргызского языка. Нужно вплотную заняться этим вопросом, выводить качество преподавания кыргызского языка, как и русского, на новый уровень.

- Садыр Нуркожоевич, неоднократно на встречах с избирателями вам задавали вопрос про двойное гражданство с Россией. Так что вы думаете об этом?

- Сожалею, что до сих пор этот вопрос не решен. У нас порядка 1,5 млн кыргызстанцев, работающих в России. И конечно, было бы правильным, чтобы у них было двойное гражданство. Оставаясь гражданами Кыргызстана, они смогли бы получить еще большие преимущества на российской территории. Тем более у многих там уже есть имущество, дети ходят в детские сады и школы. Я всецело поддерживаю эту идею, и если одержу победу на выборах, буду вплотную заниматься этим вопросом.

- Давайте еще про Россию. Много разговоров про российскую военную базу. Может, стоит отказаться от нее?

- Ни в коем случае. Объясню, почему. Военная база и военная помощь больше нужны нам, чем России. При этом не забывайте, что мы члены ОДКБ. И наши рубежи – это и внешние границы ОДКБ и Евразийского союза. Это стратегический вопрос. И не только для нас, но и для наших соседних республик. Да, конечно, было бы хорошо, чтобы мы могли сами, без чьей-либо помощи обеспечивать защиту наших рубежей, своими силами сдерживать возможный натиск экстремистских и террористических сил.

В целом, что касается России, я считаю, что мы не в полной мере используем потенциал нашего сотрудничества. Многие проекты по линии и ЕАЭС, и ОДКБ опять же из-за бюрократии, некомпетентности или лени наших чиновников были заморожены.

А мы говорим о множестве направлений – не только военном или экономическом сотрудничестве, но и о запуске новых производств, о культурных инициативах, об образовательных и научных проектах. Все это нужно вновь обсуждать и запускать. Более того, мы как участники евразийского пространства должны работать в этих направлениях не только с Россией, но у другими евразийскими государствами. Поле работы колоссальное, как и возможности, перспективы, которые перед нами открываются. Главное – действовать не в личных, а в интересах народа, в интересах будущих поколений. И все получится!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "07" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)