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Работы на Джеруе возобновятся в ближайший месяц - правительство

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- Екатерина Улитина
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Золотоизвлекательная фабрика на месторождении Джеруй будет запущена к концу января - началу февраля 2021 года. Об этом стало известно во время посещения исполняющего обязанности премьер-министра Артема Новикова месторождения Джеруй в рамках рабочей поездки в Таласскую область.

Сейчас на месторождении активизированы все восстановительные работы, возобновлено строительство золотоизвлекательной фабрики.

В ходе встречи и.о. премьер-министра с руководством компании "Алтын Альянс" состоялся обстоятельный диалог, в ходе которого было указано на полное урегулирование всех спорных вопросов между инвестором, правительством Кыргызской Республики и местными жителями.

"Со стороны правительства будет оказано максимально содействие в деятельности предприятия. Выражаю надежду, что уже к концу зимнего сезона фабрика произведут первый слиток золота. В свою очередь компания будет выполнять все взятые ранее обязательства",- сказал премьер-министр.

Артем Новиков отметил важность дальнейшего наращивания экономических связей и диалога между предприятием и местным населением.

"Для правительства важно обеспечить инвесторам беспрепятственную работу и их безопасность. Вместе с тем, большое внимание мы уделяем вопросу занятости местного населения. Предлагаю изучить вопрос об эффективности работы Фонда развития Таласской области "Бакубат Талас", средства которого сейчас находятся на счету в коммерческом банке. Часть из этих средств можно направить на поддержку деловой активности в регионе. Население должно видеть, что средства идут на рост их благосостояния. Еще один важный вопрос – это создание экономических кластеров для производства продукции. Речь идет не только о продуктах питания, но и о продукции промышленных предприятий. Предприятие должно максимально использовать продукцию местного производства. Эти две вещи должны идти параллельно. Данный факт станет большим шагом в налаживании взаимодействия с местным населением", - констатировал он.

И.о. главы правительства обратил особое внимание на вопрос соблюдения международных экологических требований при разработке месторождения и поручил провести анализ строительства хвостохранилища независимыми зарубежными экспертами, при участии местных активистов.


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URL: https://www.vb.kg/395881
Теги:
Джеруй, золото, Кыргызстан, Артем Новиков
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