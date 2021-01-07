"То, что Атамбаев рассорился со своим преемником - его главная ошибка"

То, что Атамбаев рассорился со своим преемником, является главной ошибкой в его политической карьере, хотя он считает иначе, уверенный, что Жээнбеков подло предал его. Если бы он сидел также тихо и смирно после своего ухода с должности - ну хотя бы как Жээнбеков, после своей отставки, - то вряд ли с ним и с его командой произошло что-то плохое, и он и его сторонники оказались в тюрьме. Такое мнение в соцсетях высказал писатель Замирбек Осоров.

Атамбаев не захотел уйти из большой политики, теперь всем ясно, что он планировал управлять страной из Арашана, напомнил он.

- Если бы он все годы правления Жээнбекова молча сохранял субординацию, не вмешивался в политику, а тем более осуждал преемника, или даже если и критиковал его, то делал это в разумной форме, как настоящий друг, а не объявил его сразу же своим врагом, главной ошибкой в своей карьере - за то, что он не захотел стать его марионеткой, то он сохранил бы свое лицо и авторитет. При этом правление Жээнбекова было бы намного более успешным и, скорее всего, он досидел до конца срока и не пришлось бы стране и народу снова менять Конституцию и проводить внеочередные выборы, - считает Осоров.

Даже если октябрьские события прошлого года повторились бы и митинги захлестнули столицу, то тогда Атамбаев был бы на коне и в случае досрочной отставки Жээнбекова именно он пришел бы снова к власти.

- Атамбаев рассчитывал на такой сценарий развития, как и многие его сторонники, верившие в его непоколебимую харизму, когда пригласили его на площадь Ала-Тоо уже на следующий день после освобождения. Но народ не простил Атамбаеву его предательство по отношению к своему преемнику и стране, хотя невозможно убедить его в этом - он останется при своем мнении, что стал жертвой Жээнбекова, как будет и дальше верить и клясться, что именно при нем Кыргызстан достиг больших успехов и что он не украл ни тыйына из бюджета страны,- отметил он.