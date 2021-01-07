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Страшный 2020-ый глазами врача-реаниматолога из КР. Три фразы, три смерти

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- Виктория Гунгер
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Прошедший 2020 год глазами врача-реаниматолога.

"Когда я шел работать в реанимацию, осознавал на сколько это сложная работа, по крайней мере так думал. Шел с осознанием, что проработаю максимум 10 лет и уйду. В середине прошлого года сократил этот срок до 5 лет. Сейчас думаю, максимум 3 года и всё! Хватит с меня. Но с другой стороны, понимаю, что этот драйв, который получаешь в реанимации, так просто навсегда не отпустит", - написал в соцсетях реаниматолог-пользователь Bek Surap.

Он отметил три тяжелые фразы, которые оставили очень сильное впечатление:

"1. Мальчик 5 лет. Доставлен в отделение отцом в агональном состоянии. Переехал большегруз, следы протекторов от шин колеса по всей левой половине тела: разрыв внутренних органов, перелом ребер, гемоторакс, внутричерепное кровоизлияние, переломы левых конечностей. Компенсаторные способности детей по истине уникальны. Несмотря на полученные травмы, ребенок ещё разговаривал и отвечал на вопросы, хоть и был в оглушённом состоянии. Всячески пытался отвлечь его пока ставили внутривенный доступ и проводили противошоковые мероприятия. Задавал ему вопросы, на которые он отвечал и звал папу. Последний вопрос который я ему задал, был: "Кимдин баласысың?" Он ответил: "Атамдын баласымын". После чего ребенок уснул навсегда.

2. Больной 67 лет, ковидный. Тяжёлый ОРДС, поражение лёгких - 100%. Взялся за него, когда он перенес клиническую смерть и был в критическом состоянии, не смог отказать сыну. Почему-то увидел в нём себя. Родственникам прогноз более чем на двое суток вперёд никогда не давал. Протянул 2 месяца, дома организовал полноценную палату интенсивной терапии с централизованной системой подачи кислорода, прикроватный монитором с 6 основными параметрами, функциональной кроватью и пр. Я вообще не ожидал, что на столько все затянется. Больной загадка, за месяц интенсивной терапии удалось добиться нормализации всех лабораторных анализов и маркеров, кроме одного. Объективно лёгкие дышали, но самостоятельно больной так и не смог задышать. Самый сложный и загадочный кейс в моей практике, который удивил и поставил в тупик даже самых опытных коллег, приходивших консультировать его.

На 53-й день, что я его вёл, и 75-й день заболевания, его сын попросил меня приехать по просьбе отца, которому становилось хуже, очередной эпизод десатурации. К большому сожалению последний. За то время, что я его вел, больной очень сильно привязался ко мне, когда не было рядом меня всё время испытывал страх и тревогу. В свою очередь, я то же не мог находиться 53 дня рядом с ним круглые сутки, из них только месяц я находился рядом.

Последнее слово, которое он мне сказал когда я, вошёл в спальню, ставшей палатой реанимации: "Я тебя ждал как Бога". Через два часа произошла декортикация головного мозга. До сих пор плохо от этих слов.

Аутопсию не делали, по этому ответы на вопросы, что у него было, я так и не смог узнать. Недавно до меня дошло, что у этого больного, возможно, это было. Но от этого осознания определенно лучше мне не становится.

3. Мальчишка 15 лет. Огнестрел. 20 калибр в череп. Полголовы нет, так же как в первом случае, принес в отделение на руках отец. Впервые, увидев объем поражения, озадачился, куда ставить клинок от ларингоскопа, потому что вставлять его было некуда. И это был наверное единственный случай, когда я реально потерялся, благо рядом был старший коллега хирург, который помог произвести коникотомию.

Больного реанимировал. Не знаю, только для чего.

Позвонил по линии санавиации, получить консультацию реаниматолога с третичного звена, оказалось один из моих очень уважаемых учителей.

Услышал от нее фразу: "Надо уметь вовремя останавливаться". Долго не мог переварить.

Сидел потом у себя в кабинете, думал, как я в очередной раз продлил муки больного и дал ложную надежду его родным. Мальчик умер немного не дотянув до суток...."

Врач добавил, что ему также пришло и осознание, насколько эта работа неблагодарная.

"Нет, я и раньше это, знал, но в этом году понял ещё больше. Слова "мы вас обязательно отблагодарим, не обидим", сейчас вызывают только ироничную улыбку. Знаете, если бы анестезиологам/реаниматологам платили столько же, сколько топовым футболистам, этого было бы все ровно мало, за то, что испытывают врачи этой специальности. P.S. Так закончился первый год работы в реанимации для меня..."


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URL: https://www.vb.kg/395883
Теги:
эпидемия, Кыргызстан, медицина, медики
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