Посольство КР в РФ рассказало о работе в минувшем году

В течение всего 2020 года посольство КР в РФ работало в напряженном режиме. Это было обусловлено не только пандемией коронавируса, но и необходимостью решения различных проблем, возникавших перед соотечественниками.

В дипмиссии сообщили: анализ данных МВД РФ по постановке на миграционный учет и снятия с него в 2019-2020 годах показал, что на сегодняшний день, на территории России находятся порядка 700 тысяч граждан КР. Из них около 350 тысяч – только в Москве и Московской области, что равно населению одной области Кыргызстана, обслуживаемому сотнями сотрудников госорганов.

В течение ряда месяцев посольству приходилось активно заниматься составлением списков сограждан, отправляющихся авиарейсами из России в Кыргызстан, отправкой групп кыргызстанцев автобусными колоннами в условиях закрытых границ. В числе приоритетных оказался и паспортный вопрос. За минувшие месяцы 2020-го дипмиссией в этой связи было обслужено свыше 11 тысяч граждан КР, принято порядка 7 тысяч заявлений на оформление новых паспортов, выдано около 4.5 тысячи изготовленных документов. Основная нагрузка пришлась на октябрь – декабрь, когда удалось обслужить порядка 7 тысяч соотечественников.

В связи со значительным наплывом посетителей посольство было вынуждено временно ввести процедуру предварительной записи на прием, путем подачи заявок на электронный адрес. Ежедневно на электронную почту поступало в среднем 230 заявок, прием производился и в выходные, праздничные дни. Такая запись продолжается и ведется уже на февраль 2021 года.

Одновременно посольство силами небольшого количества сотрудников решает комплекс других задач, находящихся в его компетенции. Ведется работа по вопросам гражданства, ЗАГС, нотариата, оформления свидетельств на возвращение на родину и так далее. При этом, как подчеркивается, в функции сотрудников дипмиссии не входит работа с денежными средствами. Оплата консульских услуг производится посетителями самостоятельно посредством терминалов, установленных в консульском отделе. Размеры консульских сборов утверждены правительством КР и одинаковы для всех загранучреждений Кыргызстана.

Кроме того, в минувшие месяцы была оказана помощь в отправке в КР более 200 "грузов-200". Осуществлено свыше 200 консульских выездов по вопросам защиты прав и интересов граждан КР, в том числе в отделы полиции, суды, морги, на места происшествия, в отделения МВД РФ по вопросам миграции и др. На общую сумму в 9,75 миллиона рублей оказано содействие в получении соотечественниками компенсации в досудебном порядке по ДТП, производственным травмам, в случае других нештатных ситуаций.

Большой объем работы был обусловлен и подготовкой к выборам в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года, досрочным выборам президента КР 10 января 2021 года. Эта работа включает, в том числе, обеспечение избирательных прав соотечественников в России, постановку их на консульский учет, прохождение ими биометрии, формирование списков избирателей, информирование сограждан о соответствующем законодательстве, оборудование избирательных участков. В России для предстоящих выборов главы государства и проведения референдума отрыто в этот раз 15 избирательных участков, пять из них – в Москве.