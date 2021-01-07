Нацэнергохолдинг обеспокоен высказываниями кандидата в президенты

Национальный энергохолдинг выражает крайнюю обеспокоенность высказываниями отдельных кандидатов на должность президента Кыргызской Республики относительно уровня воды в Токтогульском водохранилище.

Холдинг отмечает, что "попытка повысить политический рейтинг путем распространения необоснованной информации и введение в заблуждение общественности может негативно отразиться на прохождении осенне-зимнего периода".

Компания подчеркивает, что информация об уровне воды на Токтогульском водохранилище ежедневно публикуется во всех ведущих информационных агентствах, телевизионных каналах, радио и социальных сетях.

Кроме того, на официальной сайте ОАО "Электрические станции" размещена онлайн камера, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать за работой водосбросов.

Все сведения об уровне воды на водохранилище являются открытыми, которые могут быть проверены независимыми экспертами и любыми специалистами, обладающими минимальными навыками расчета объема воды.

Ежедневный приток, расход и уровень воды контролируется уполномоченными государственными органами.

"Дополнительное сообщаем, что на утро 7 января объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 11 млрд 927 млн. кубометров. Приток 154 куб.м./сек, расход 857 куб.м./сек", - говорится в сообщении Нацхолдинга.

Отметим, один из кандидатов в президенты в ходе дебатов заявил, что энергокомпании вводят в заблуждение граждан, сообщая о достаточном количестве воды в Токтогульском водохранилище. По его сведениям сейчас в нем содержится 7-8 млрд кубометров воды, что означает, что вся энергосистема республики находится на грани коллапса.