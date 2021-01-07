Подорожание бензина: Среди водителей Кыргызстана провели опрос (видео)

Водители Кыргызстана выразили свое отношение к возможному подорожанию ГСМ на 15 сомов в связи с введением техрегламента ЕАЭС. Опрос проводило издание koom.press.
Так один из респондентов выразил опасение, что с ростом цен на бензин возрастут цены и на услуги транспорта, и на продукты питания.
- У людей и так денег нет. Не знаю, как теперь будет? – задался он вопросом.
- В любом случае страдать будет только простой народ, - сказал другой водитель.
Следующий респондент напомнил про сегодняшние трудности фермеров.
- Если цена на ГСМ подорожает, то им еще труднее будет. У них же техника, которая требует солярку, масло и так далее, - сказал он.
Также СМИ напомнили про махинации на автозаправках.
- И так происходят неоднократно случаи, когда водителям недоливают бензин. Может стоит навести порядок на самих заправках, - сказал один из водителей.