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Подорожание бензина: Среди водителей Кыргызстана провели опрос (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Водители Кыргызстана выразили свое отношение к возможному подорожанию ГСМ на 15 сомов в связи с введением техрегламента ЕАЭС. Опрос проводило издание koom.press.

Так один из респондентов выразил опасение, что с ростом цен на бензин возрастут цены и на услуги транспорта, и на продукты питания.

- У людей и так денег нет. Не знаю, как теперь будет? – задался он вопросом.

- В любом случае страдать будет только простой народ, - сказал другой водитель.

Следующий респондент напомнил про сегодняшние трудности фермеров.

- Если цена на ГСМ подорожает, то им еще труднее будет. У них же техника, которая требует солярку, масло и так далее, - сказал он.

Также СМИ напомнили про махинации на автозаправках.

- И так происходят неоднократно случаи, когда водителям недоливают бензин. Может стоит навести порядок на самих заправках, - сказал один из водителей.


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URL: https://www.vb.kg/395893
Теги:
ГСМ, ЕАЭС, Кыргызстан
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