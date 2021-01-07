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По подозрению в коррупции задержан бывший директор СЭЗ "Бишкек"

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- Екатерина Улитина
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АКС ГКНБ КР в рамках проводимой работы выявлена устойчивая коррупционная схема вывода денежных средств государственного учреждения Генеральная дирекция Свободной экономической зоны "Бишкек" (СЭЗ "Бишкек"). Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Установлено, что ответственные лица СЭЗ извлекали теневые доходы при организации государственных и иных закупок товаров и услуг с привлечением подконтрольных поставщиков, которые передавали так называемые "откаты" от суммы заключенного договора бывшему руководству.

Также установлены факты нерационального финансовых средств Генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек", выраженные в

осуществлении необоснованных закупок и расходов. Кроме того, в целях реализации коррупционного механизма,

необоснованно завышен ежегодный бюджет Генеральной дирекции, предусмотренный на приобретение товара-материальных ценностей, путем занижения отчислений Генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек" в государственный бюджет от 2 % до 0,02 % за период с 2016 по 2020 гг.

На основании собранных материалов в АИС ЕРПП зарегистрировано досудебное производство по ст. 319 (Коррупция) УК КР.

6 января были задержаны бывший генеральный директор Генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсаилов и исполнительный директор Б.М.А.


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URL: https://www.vb.kg/395894
Теги:
ГКНБ, коррупция, СЭЗ, Кыргызстан
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