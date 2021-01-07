Семья матери-героини в Токмаке осталась без компьютера

У кавалера ордена "Баатыр эне" токмакчанки Юлии Алексеевой и ее мужа Сергея семеро детей: Анастасия 2006 года рождения, Анна 2007–го, Алексей 2009–го, Арина 2013–го, Сергей 2016–го, Семен 2019–го. Самый старший сын, 20-летний Андрей, и в праздничные дни дежурит в своем МЧС, на их базе в селе Садовом Московского района Чуйской области и на других объектах МЧС.

Увы, на четверых детей школьного возраста – лишь один телефон, а старенький компьютер недавно окончательно сломался. Как учиться на нынешней "дистанционке"?

Понятно, что дыр в семейном бюджете многодетной семьи и без остро недостающих телефонов и компьютеров предостаточно.

Алексеевы ничего не просят, но на вопрос VB.KG, как живется, отвечают четко:

- Конечно, от помощи никогда не откажемся. Помощь нужна отремонтировать машину, сделать капитальный ремонт мастерской, сами построили но пока не утеплили. А главное – да, нужда в компьютерах четырем ребятам, - говорит Юлия Васильевна.

Про них в Токмаке не забывают. Их семья участвовала в конкурсе игрушки на новогоднею елочку и получила приз от мэра - глобус и новогодний подарок с конфетами. Стипендию Юлия получает раз в квартал 365 сомов, один подарок дали от соцзащиты ребенку младшему перед Новым годом. Та же соцзащита выделила 7 мешков угля, чтобы не мерзли в нынешние холода.

Церковь, где Алексеевы прихожане, привезла им две тонны угля, и помогает продуктами. И хотя коронавирусный карантин кончился, церковь продолжает помогать прихожанам церкви и вообще нуждающимся токмакчанам.

Интересно, а кто-нибудь поможет алексеевским ребятам с компьютерами?