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Жениш Молдокматов больше не лидер партии "Замандаш"

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- Мария Стрельцова
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Жениш Молдокматов сегодня заявил, что передает руководство партии "Замандаш" Аскарбеку – сыну основателя данной политорганизации Мухтарбека Омуракунова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Молдокматов возглавлял партию "Замандаш" в 2018 года.

"В текущей политической ситуации, чтобы мои публичные высказывания не оказали негативного влияния на партию и ее членов, решил передать руководство партии "Замандаш" сыну Мухтарбека Суюналиевича", - написал он.

Политик при этом подчеркнул, что борьба еще впереди, и в ближайшие дни он выйдет на политарену с новой силой - "прогрессивным, конструктивным, новой генерации поколением".

Мухтарбек Омуракунов в 2007 году основал политическую партию "Замандаш" и стал её председателем. На парламентских выборах 2010 года партия получила 3,82 % голосов, что не позволило ей занять места в Жогорку Кенеше. Омуракунов трагически погиб 30 апреля 2011 года, находясь на отдыхе на Кубе.


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URL: https://www.vb.kg/395901
Теги:
партии, Замандаш, Кыргызстан, Жениш Молдокматов
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