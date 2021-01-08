В России могут лишать пенсий некоторых приезжих

Пенсионный фонд РФ в скором времени может получить возможность прекращать выплаты пенсий гражданам, которым это не положено. В частности, речь идет о приезжих в страну.

С таким предложением выступили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, с учетом того, что в стране ужесточают контроль за целевым расходованием средств бюджета ПФР. Ожидается, что данная мера позволит оптимизировать расходы фонда, уменьшить количество необоснованных выплат.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для ее получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена", - отметил замглавы данного ведомства Андрей Пудов.

Контроль за этим вопросом теперь будет усилен, и пенсии в подобных случаях прекратят выплачивать при поступлении соответствующих сведений в Пенсионный фонд РФ. "Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные", - пояснил Пудов.

Предполагается, что советующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в весеннюю сессию. К 1 января 2023 года в России должен будет заработать единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России, где будут учтены все положенные выплаты. Напомним, что с 1 ноября 2019 года в законодательство РФ в сфере миграции был внесен ряд изменений. В связи с этим потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.