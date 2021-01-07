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Найдены самые ранние фотографии старинного Пишпека

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- Александр Тузов
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На днях автору многих книг по истории Бишкека краеведу Владимиру Петрову его уральский друг Николай Коржаков прислал письмо, в котором говорится о находке в Дальневосточной государственной научной библиотеке (ДГНБ) в Хабаровске, где он обнаружил фотоальбом под названием "Семиреченская область".

Альбом не имеет выходных данных и сведений об издателе и авторстве фотографий. Особую уникальность альбому придает факт отсутствия схожих экземпляров в других библиотеках и фондах Российской Федерации, Республик Казахстана и Кыргызстана. Подобные альбомы современным исследователям и краеведам не известны и не описаны. Не выявлены факты их продажи на антикварно-букинистическом рынке.

Альбом "Семиреченская область" содержит, в частности, фотографические снимки 1887 года - центральной части города Пишпека.

Каменное здание церкви в Пишпеке закончили строить в 1886 году. Как установил краевед Петров, в конце июня 1887 года в Туркестанский край был направлен Иван Мушкетов, который возглавил экспедицию по изучению геологических причин и последствий Верненского землетрясения. В составе экспедиции был ташкентский фотограф Станислав Николяи, он и сделал множество снимков, в том числе благополучно уцелевшей после катастрофического Верненского землетрясения Свято-Никольской церкви в Пишпеке, тогдашнего самого большого здания в городе. Сейчас в этой перестроенной церкви в Дубовом парке имени Чингиза Айтматова находится выставочный зал Союза художников КР.

Свято-Никольская церковь. Церковная ограда со сторожкой и звонницей. Перед оградой азиатский хауз для полива саженцев молодых деревьев. На заднем плане улица Уездная (нынешняя Абдумомунова). Фото 1887 г.

Свято-Никольская церковь. Фото 1887 г.

Петров установил и то, как редкостные пишпекские фотографии попали из Туркестана на Дальний Восток.

Обработка материалов экспедиции Мушкетова завершалась в Ташкенте. В то время Ташкент был центром Сыр-Дарьинской области, ее военным губернатором и командующим войсками был генерал Николай Гродеков. Его научный труд "Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области" высоко ценится историками Кыргызстана.

Отчет Мушкетова проводился под эгидой Гродекова и, видимо, тогда был создан эксклюзивный "Семиреченский альбом". Потом Гродеков отправился служить на Дальний Восток. В должности приамурского генерал-губернатора Гродеков многое сделал для экономического и культурного развития края. Им был создан Приамурский отдел Императорского Русского географического общества с музеем и публичной библиотекой. Покидая в 1902 году Дальний Восток, Гродеков передал в музей и библиотеку всю свою коллекцию картин и книг. Так "Семиреченский альбом" из коллекции Гродекова попал в хранилища ДГНБ.

Звонница Свято-Никольской церкви. Рисунок Смирнова, 1904 г.

Экспедиция Мушкетова по изучению геологических причин и последствий Верненского землетрясения. Фото 1887 г.

Генерал Гродеков в Хабаровске. Фото 1894 г.

Полностью об удивительной находке старинных фотографий читайте в пятничном номере газеты "Вечерний Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/395905
Теги:
библиотека, землетрясение, Казахстан, книги, музей, Россия, фотография, парк, Бишкек, Кыргызстан
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