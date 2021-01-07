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За директора ГАООСЛХ Динару Кутманову вступились общественные организации

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- Бакыт Басарбек
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Представители общественных объединений: ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" и ОФ "Тилекмат Аке" обратились к и.о. Президента Таланту Мамытову, и.о. Премьер-министра Артему Новикову и главам правоохранительных органов с просьбой помочь новому директору Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Динаре Кутмановой в ее противостоянии с коррумпированными госслужащими.

Ниже приводим отрывок из обращения гражданских активистов:

"Кутманова Динара является экологом международного уровня. Одна из экологов, как женщина и мать, Динара Асиевна подняла вопрос глобальной экологической угрозы - загрязнения всего территории и акватории вблизи золотодобывающей компании Кумтор и она предложила предъявить иск канадской компании за экологические нарушения в Жогорку Кеӊеше 15 ноября 2013. Теперь ее коллеги, промолчавшие в свое время, выходят против Кутмановой. Тем самым ее коллеги вышли против интересам кыргызского народа.

Сотрудники ГАООСЛХ ее нагло оболгали. В то время, когда она работала в системе охраны окружающей среды, именно вышеперечисленные сотрудники устраивали на нее травлю и продолжают информационную психологическую атаку посредством псевдообщественных организаций и дипфейками по сей день. Она заключила, что у этих работников есть налаженная схема по изгнанию неугодных руководителей.

Основным требованием кыргызского народа является конституционная реформа, которая в свою очередь, повлечет за собой качественных изменений и дополнений в законодательной системе Кыргызской Республики и также пересмотра договоров в горнодобывающей отрасли. После президентских выборов и референдума, новому всенародно избранному Президенту КР и его команде предстоит титаническая работа по очищению и люстрации коррумпированных госслужащих- агентов внешнего правления в первую очередь. Без очищения и люстрации коррумпированных госслужащих, работа Президента будет саботироваться и реформы будут стагнированы. Такая перспектива послужит потере доверия кыргызского народа к Президенту и будет причиной новым народным волнениям".

Активисты предложили свои пути решения конфликтной ситуации.

"Народ Кыргызстана выработал общую гражданскую позицию по отношению к развитию и укреплению государственности и обратился с нижеследующими предложениями к Президенту КР для принятия необходимых мер:

  1. Введение института общественно - государственного контроля посредством общественного слушания в интернет пространстве! Общественно - политические процессы проистекают на фоне острой информационной войны. Тотально коррумпированная система пытается не только сохранить свои позиции, но и перейти в наступление (трайбализм и т.д.) В такой обстановке, естественно что президент находится в состоянии поиска оптимальных, менее болезненных и в то же время эффективных способов борьбы с коррупцией…
  2. Этой эффективной формулой является образование общественно государственной комиссии! Решениям, такой комиссии, не будет основания придавать оттенки трайбализма, клановости, семейственности или иных признаков! Важно, чтобы качество этого субъекта, не было ослаблено лицами, которым нет доверия у общества! Борьба с коррупцией - это, борьба за восстановление прав народа! И в этой борьбе, союзником у президента, может быть только истинное общество! Это определено политической природой самого смысла борьбы с коррупцией
  3. Нужен со стороны государства всесторонний аудит с участием общественности
  4. Члены Совета "Всемирной лиги граждан и гражданских объединений" и ОФ "Тилекмат Аке" поддерживают и будут поддерживать инициативу и деятельность Кутмановой Динары Асиевны. Мы готовы привлечь международных экспертов в оценке и аудита международных проектов, так как финансовые ресурсы международных проектов складываются из бюджета налогоплатильщиков стран-доноров. Общественность стран-доноров также заинтересована в целевом использовании финансовых ресурсов и не в ущерб интересам стран-получателей. На сегодняшний день, по инициативе членов Совета нашей организации имена вышеупомянутых госслужащих ГАООСЛХ внесены в список Народного Трибунала и ведется сбор аналитическо-экспертных данных.
  5. Восстановить права граждан "избирать" и "быть избранным" - восстановление одномандатной избирательной системы и обеспечить региональное представительство Народа в Парламенте!
  6. Введение института народных заседателей в судах с онлайн видеопротоколированием процессов.
  7. Принятие закона об иностранных агентах".


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URL: https://www.vb.kg/395908
Теги:
активисты, ГАООС и ЛХ, скандал
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