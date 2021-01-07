За директора ГАООСЛХ Динару Кутманову вступились общественные организации

Представители общественных объединений: ОО "Всемирная Лига Граждан и Гражданских Объединений" и ОФ "Тилекмат Аке" обратились к и.о. Президента Таланту Мамытову, и.о. Премьер-министра Артему Новикову и главам правоохранительных органов с просьбой помочь новому директору Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Динаре Кутмановой в ее противостоянии с коррумпированными госслужащими.

Ниже приводим отрывок из обращения гражданских активистов:

"Кутманова Динара является экологом международного уровня. Одна из экологов, как женщина и мать, Динара Асиевна подняла вопрос глобальной экологической угрозы - загрязнения всего территории и акватории вблизи золотодобывающей компании Кумтор и она предложила предъявить иск канадской компании за экологические нарушения в Жогорку Кеӊеше 15 ноября 2013. Теперь ее коллеги, промолчавшие в свое время, выходят против Кутмановой. Тем самым ее коллеги вышли против интересам кыргызского народа.

Сотрудники ГАООСЛХ ее нагло оболгали. В то время, когда она работала в системе охраны окружающей среды, именно вышеперечисленные сотрудники устраивали на нее травлю и продолжают информационную психологическую атаку посредством псевдообщественных организаций и дипфейками по сей день. Она заключила, что у этих работников есть налаженная схема по изгнанию неугодных руководителей.

Основным требованием кыргызского народа является конституционная реформа, которая в свою очередь, повлечет за собой качественных изменений и дополнений в законодательной системе Кыргызской Республики и также пересмотра договоров в горнодобывающей отрасли. После президентских выборов и референдума, новому всенародно избранному Президенту КР и его команде предстоит титаническая работа по очищению и люстрации коррумпированных госслужащих- агентов внешнего правления в первую очередь. Без очищения и люстрации коррумпированных госслужащих, работа Президента будет саботироваться и реформы будут стагнированы. Такая перспектива послужит потере доверия кыргызского народа к Президенту и будет причиной новым народным волнениям".

Активисты предложили свои пути решения конфликтной ситуации.

"Народ Кыргызстана выработал общую гражданскую позицию по отношению к развитию и укреплению государственности и обратился с нижеследующими предложениями к Президенту КР для принятия необходимых мер: