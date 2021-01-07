Погода
$ 82.99 - 83.39
€ 101.37 - 102.87

Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ

267  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ продолжается следствие по ряду уголовных дел, в рамках которых одним из фигурантов проходит гражданин Омурбек Бабанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, в ходе следствия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенных преступлений.

"В связи с чем, органами следствия гражданину Бабанову вручена повестка о явке для производства с его участием следственных действий.

Информация о результатах расследования отмеченных уголовных дел ГКНБ будет доводиться до общественности на постоянной основе".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395909
Теги:
ГКНБ, Омурбек Бабанов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  