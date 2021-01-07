Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ

ГКНБ продолжается следствие по ряду уголовных дел, в рамках которых одним из фигурантов проходит гражданин Омурбек Бабанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, в ходе следствия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенных преступлений.

"В связи с чем, органами следствия гражданину Бабанову вручена повестка о явке для производства с его участием следственных действий.

Информация о результатах расследования отмеченных уголовных дел ГКНБ будет доводиться до общественности на постоянной основе".