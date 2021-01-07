Супругу Курсана Асанова подозревают в мошенничестве

Супруга одного из кандидатов в президенты У. К. подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, начато досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 204 УК КР, по заявлению гражданина А.О. в отношении гражданки У. К. по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Установлено, что гражданка У.К. в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более 5 млн. долларов США для ведения общего бизнеса, которую отказывается возвращать.

Необходимо отметить, что обманутый гражданин являлся иностранным инвестором и планировал вложить указанные средства для развития в нужные проекты страны. Также гражданка У.К. является супругой одного из кандидатов в

Президенты КР.

Досудебное производство направлено в органы прокуратуры для передачи по подследственности", - говорится в сообщении ГКНБ.

По данным источников, подозреваемая У.К. является супругой кандидата в президенты Курсана Асанова.