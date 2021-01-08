Антонина Шевченко купила себе самолет

Знаменитая кыргызстанская файтерша Антонина Шевченко купила легкий спортивный самолет Gessna 172. Мечта о покорении небесных высот у нашей спортсменки появилась еще несколько лет назад.

В прошлом году Антонина прошла курсы пилотов у опытных американских инструкторов и, когда получила необходимый аттестат, сразу же купила небольшой летательный аппарат. "Можно было бы, конечно, брать самолеты в аренду, - сообщила Шевченко, - но это дорого". Тоня мечтает на своем Cessna 172 облететь всю Америку и побывать во всех экзотических местах этого континента. Сколько стоит ее аэроплан - Шевченко не сообщила.

А у младшей ее сестры Валентины Шевченко сейчас другое увлечение: кинематограф. В прошлом году она начала сниматься в боевике вместе со знаменитой голливудской актрисой Жоли Бэрри. Не трудно догадаться, о чем будет эта кинолента. Конечно, о бесстрашных женщинах, сметающих на своем пути всех негодяев.

Кроме того, сестры участвуют в чемпионате Перу (они там живут) по пулевой стрельбе и добиваются, как правило, в этих турнирах впечатляющих результатов. Периодически Тоня и Валя снимаются в экстремальных телевизионных шоу на перуанском телевидении.

Любят сестренки позировать для фотографов из местных глянцевых журналов. Перуанцы без ума от наших красоток.

Не так давно Валентина свою универсальность объяснила так: "Нельзя останавливаться на достигнутом, нужно стремиться покорять все высоты, о которых мечтаешь. Иначе можно закиснуть". Кстати, в нынешнем году обе Шевченко хотели приехать на Иссык–Куль для того, чтобы подняться высоко в горы, но из–за коронавируса эту мечту пока пришлось отложить.

А ведь права Валентина, утверждая, что всевозможные увлечения помогают их основному делу - выступлению в поединках по смешанным единоборствам под эгидой UFC. Так, 22 ноября в Лас–Вегасе она в четвертый раз защитила титул чемпионки в весовой категории 56,7 килограмма. На этот раз была повержена бразильянка Дженнифер Майя. Эту победу назвать легкой нельзя. Соперница досконально изучила манеру борьбы Шевченко–младшей в октагоне, а потому умело защищалась, ловко уходила от нокаутирующих ударов кыргызстанки. Бой длился пять раундов, но судьи приняли единогласное решение присудить победу Валентине Шевченко.

После этого поединка наша прима октагона попала в рейтинг десяти самых мощных бойцов UFC. В этом почетном списке она занимает восьмое место. Ознакомившись с рейтингом, Валентина расстроилась, потому что ее обидчица Аманда Нуньес числится в нем пятой. Любители смешанных единоборств прекрасно помнят, что Валентина проиграла Аманде два раза и потому была вынуждена выступать в другой весовой категории. Впрочем, Валя в своих постах в соцсетях обязательно упоминает о том, что их третий бой обязательно состоится.

Сейчас в послужном списке Валентины Шевченко 20 побед в UFC и три поражения.

Там же, в Лас–Вегасе, 22 ноября выступала и Антонина Шевченко. Ее соперницей стала еще одна бразильянка Ариана Липски. Тоня провела этот поединок блестяще. Бой продлился всего два раунда. Сначала соперницы наносили друг другу удары стоя на ногах, затем их противостояние продолжилось в партере. Здесь Антонина старалась не только наносить удары из выгодных позиций, но и применять удушающие приемы. Поэтому в конце второго раунда рефери принял решение остановить поединок.

Из–за травм Антонина поздно вошла в UFC. Но сейчас она стремительно наверстывает упущенное время. На счету Тони 8 побед и 2 поражения. Не плохой показатель, но честолюбивая спортсменка его обязательно улучшит. Довольствоваться достигнутым - не в правилах сестер Шевченко.

Антонина и Валентина уже давно сломали гендерные стереотипы. Валя, к примеру, в Перу полюбила рассекать по перуанским горным рекам на небольшой узкой лодочке - каякинге (примечательно, что само слово "каяк" в переводе с эскимосско–алеутских языков означает "мужская охотничья лодка"). Ни одна современная перуанка не рискнет отправиться на ней по горным рекам, а наша Валентина запросто отправляется в рискованные плавания. Шевченко–младшая уже 6 лет занимается этим экстремальным видом спорта и немало преуспела в нем. Сначала она показывала не очень выдающиеся результаты, но сейчас легко обходит на бурлящих дистанциях даже опытных спортсменов. Местные экстремалы утверждают, что у Валентины отличная реакция, она чувствует и видит издалека все подводные препятствия. Примечательно, что мужчины иногда просят Валю взять их с собой на борт, но файтерша вежливо отвергает эти предложения. На своей страничке в "Инстаграме" она однажды даже пошутила: "Мужчина на корабле - к несчастью".

Есть у сестер еще одна страсть - рыбалка. К этому хобби их пристрастил тренер Павел Федотов. Он еще в Кыргызстане любил посидеть с удочкой на водохранилищах Чуйской области и на Иссык–Куле. Не изменил своему увлечению и за границей. Наставник и спортсменки в свободное время любят путешествовать по разным странам и всегда стараются отдохнуть с удочкой в живописных уголках. Так, они рыбачили в заливе Сент–Висент в Австралии, на озерах штата Невада и даже в Мексиканском заливе. Причем редко возвращаются домой без улова. Ловят громадных окуней и много другой рыбы местных видов. Как призналась Валентина, перед рыбалкой они изучают особенности ловли чешуйчатой продукции в выбранном месте. Словом, и к этому своему хобби подходят весьма основательно.