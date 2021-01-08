Садыр Жапаров: Объединившись, мы справимся с экономическим кризисом!

В последний день предвыборной кампании и накануне дня тишины один из главных кандидатов на пост президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров признался, кто его главный соперник, и что он в случае победы собирается делать в первую очередь.

- Садыр Нуркожоевич, осталось совсем немного времени до того момента, как народ Кыргызстана сделает свой выбор. Страшно?

- Честно? Нет. Я верю в наш народ, верю в его волю, дух и понимание той ситуации, в которой мы все оказались. Говорил и повторюсь: мы все разные, но все мы хотим одного – чтобы Кыргызстан стал процветающим государством, чтобы всем нам здесь жилось комфортно.

- Кого вы считаете своим главным соперником?

- Большинство претендентов на пост президента – достойные оппоненты. Хотя бы потому, что хотят лучшего для нашего народа, хотят изменений. Но у всех нас один противник – экономический кризис. Вот с ним мы должны бороться!

Я считаю, что кто бы ни победил на выборах, он должен собрать всех кандидатов за стол переговоров. У каждого из нас есть сильные стороны, правильные и нужные предложения. Мы должны прийти к политическому примирению и объединить свои усилия, чтобы стабилизировать политическую ситуацию. И вплотную заняться экономикой. Именно в таком порядке. Без политической стабилизации все усилия, направленные на выход из экономического кризиса, будут бессмысленны.

- Конкретно каким образом вы видите этот процесс – выход из экономического кризиса?

- Кадры. В первую очередь нужно решить кадровый вопрос. С каждой сменой власти в Кыргызстане укореняется страшная, губительная традиция – навешивать на профессиональные кадры, управленцев ярлыки – акаевские, бакиевские, атамбаевские и т.д. Мы не просто потеряли профессионалов в системе государственного управления, а разрушили эту систему. Сейчас все эти кадры нам нужны как воздух.

Да, многие из них сейчас в проектах, за рубежом, кто-то сидит без работы. Нужно собрать их вместе в одну команду.

Отбросить политические и личные амбиции, желания, и сосредоточиться на борьбе с нашим главным врагом – экономическим кризисом.

Весна близко. И она будет тяжелой. Глупо рассказывать сказки, что за месяц-два мы решим все проблемы, и все будет замечательно. Нет. Перед нами большие и сложные вызовы, и мы должны вывернуться наизнанку, чтобы отразить их.

Добавлю еще насчет кадров. В команде каждого из кандидатов, я уверен, есть те самые профессионалы, которые так нужны нашей стране, нашему народу сегодня. Более того, за время предвыборной кампании они прорабатывали самые важные и сложные сферы государственного управления, жизни народа Кыргызстана. У всех есть свои предложения, свое видение. Вот эти кадры тоже обязательно должны быть привлечены к работе по выходу из кризиса. Все эти предложения, видения должны быть вынесены на обсуждение и отработаны.

- Допустим, Садыр – президент. Что дальше? Вы действительно готовы на все те изменения, о которых вы говорили на протяжении предвыборной кампании?

- У меня нет другого выбора. Вернее, так: все, о чем я говорил и говорю – это мой выбор, это моя судьба. Не вижу другого пути. Знаете, на Фейсбуке наткнулся на фразу отечественного правозащитника Эржана Сулеймана: "Мечты наших детей обязательно сбудутся в Кыргызстане". Это так правильно, и так и должно быть. Мы не знакомы с Эржаном, но хочу сказать, он озвучил мою мечту, мою цель, смысл всего, что я делаю.

И для меня жизненно важно, чтобы наша молодежь, наши дети оставались на родине, в Кыргызстане. Чтобы мечтали и именно здесь их мечты сбывались!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "08" января 2021 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)