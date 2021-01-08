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"Правовой центр "Наше право" помогает пострадавшим в октябрьских событиях"

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- Светлана Лаптева
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Правовой центр "Наше право" занимается информационно-консультационной защитой прав и свобод российских граждан проживающих в Кыргызстане, а также российских соотечественников в нашей стране. В частности, юристы проводят консультации, готовят иски и представляют интересы соотечественников.

Председатель ассоциации Гильдии соотечественников (АГС) и руководитель правового центра "Наше право" Светлана Борцова рассказала редакции VB.KG, кто может к ним обратиться и по каким вопросам.

- Расскажу предысторию создания и АГС и правового центра для соотечественников. В свое время через несколько месяцев после начала политического кризиса в 2010 была создана Ассоциация гильдий соотечественников для российских предпринимателей, для предпринимателей-соотечественников. Она стала палочкой-выручалочкой для бизнеса российских соотечественников. И, собственно, создавалась как диалоговая площадка для российских предпринимателей, проживающих в Кыргызстане и для соотечественников - предпринимателей, в том числе и граждан КР. И одна из задач - это была защита прав членов АГС, соотечественников, - сказала она.

Кто может обратиться в центры правовой поддержки "Наше право"?

-- На сегодняшний день открыт центр в Бишкеке и Караколе и в эти центры могут обращаться как граждане России, так и Кыргызстана. В Законодательстве РФ есть четкое определение того, кого Россия признает соотечественниками:

Так помимо самих граждан РФ "соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации".

По каким вопросам обращаются к вам в этом году, изменилось ли что-то из-за пандемии и октябрьских событий?

- Да, конечно, мы работали в условиях удаленки. Многие соотечественники ограничиваются только звонками к нам. Особенно если это касается ущемлений или нарушений прав по национальному или этническому признаку. Люди бояться обращаться в суды, государственные органы, бояться защищать свои права.

Но мы и по телефону также даем консультации, можно написать нам на электронный адрес. Как и раньше много обращений по отъему собственности у пожилых, одиноких граждан. Казалось бы, бытовые вопросы, а за ними жизни. Например, мы занимаемся делом, когда пожилого человека незаконно выселили из своего жилья и человек оказался на улице. Причем поздней осенью. И мы боремся за то чтобы ему вернули его жилье.

Есть судебное дело, в котором обвинения были предъявлены гражданину, который оскорбительно высказывался в отношении других национальностей, что является нарушением закона. И мы надеемся, что дело будет доведено до логического завершения и человек понесет наказание.

Конечно есть вопросы, которые появились после событий в октябре 2020 года в Бишкеке. Например, у одного гражданина машина попала в очаг перестрелки. Кого-то избили. У кого-то пострадал бизнес. Крупные компании решают эти вопросы сами, у них свои юристы, адвокаты. А представители мелкого и среднего бизнеса обращаются к нам.

Скажите, а сколько соотечественников находятся в местах лишения свободы? У вас есть проекты, которые помогают именно этой категории соотечественников?

- Из открытых данных можно говорить о том, что соотечественники составляют 17 процентов. Каких-то особых проектов для них нет. И кстати, из-за пандемии, карантина у адвокатов большие сложности по работе с клиентами. В дальнейшем, мы надеемся, что сможем работать также и на упреждение правонарушений среди соотечественников.


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URL: https://www.vb.kg/395926
Теги:
Россия, соотечественники, Кыргызстан
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