Стало известно, за что задержали статс-секретаря Минтранса

Финансовой полицией Кыргызской Республики в рамках ранее выявленной коррупционной схемы в Министерстве транспорта и дорог КР задержан статс-секретарь Эрмек Мамыркалиев.

Как отмечается, указанная коррупционная схема функционировала при осуществлении дорожного и транспортного контроля автомобильной дороги Бишкек-Ош (далее ГДАД) при Министерстве транспорта и дорог.

- Следствием установлено, что в 2018 году для контроля полноты поступления платы за проезд через тоннели на КПП - "Сосновка" и "Кара-Куль" автодороги Бишкек - Ош были установлены аппаратно-программные комплексы, где ответственные лица ГДАД принимали оплату за проезд через тоннели по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта. Однако, несмотря на созданные благоприятные условия и автоматизацию работы вышеуказанных стационарных пунктов пропуска, отдельные ответственные работники вышеуказанного структурного подразделения под покровительством высших руководящих лиц Минтранса, в целях незаконного получения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц на протяжении длительного времени вносили некорректные изменения в указанную автоматизированную систему, тем самым присваивая денежные средства в особо крупных размерах, - информируют в Финполе.

Уточняется, что на сегодняшний день по данному делу Финансовой полицией задержано 28 чиновников различного ранга, ущерб по уголовному делу составил 20 млн сомов, из которых силами финансовой полиции возмещено более 16 млн сомов.

- В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия по делу досудебного производства в целях установления круга причастных лиц из числа должностных лиц структурных подразделений Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.