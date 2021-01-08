Садыр Жапаров и народ. И никого между ними

Формула новой кыргызской власти должна быть максимально простой: президент и народ. И никаких посредников между ними.

По Конституции народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти. Органы госуправления – только исполнители народной воли.

Но это на бумаге. Фактически за годы независимости республики наши граждане полностью утратили возможность хоть как-то реализовывать свою власть. Политическая система все это время структурировалась таким образом, чтобы разрушить связь между главой государства и простыми людьми.

Президента от кыргызстанцев, на чьи нужды он по идее должен работать, отделяет жирный пласт так называемой элиты. Чиновники, депутаты, партийные деятели стали надежным изоляционным слоем. Вот и получается, что о народе и его нуждах не просто не заботятся, с ним даже не говорят напрямую.

Политики воспринимают население исключительно как электорат – совокупность избирателей. С ними и контактируют только перед выборами, когда нужно купить голоса за популистские обещания или за наличные.

При этом, то самое позорное раболепство перед любым, кто становится во главе государства, исходит как раз от той самой прослойки, которая разделяет народ и президентов. В диктаторов и ханов их превращают политики и чиновники всех рангов. Каждый новоизбранный правитель помещается в густой кокон из лести и лизоблюдства, где и остается до очередной смены власти.

Реформы, которые хочет запустить Садыр Жапаров нацелены на то, чтобы вернуться к диалогу с народом. Они направлены на восстановление исторической связи власти с простыми людьми, чьи голоса должны быть услышаны.

И понятно, что многим представителям истеблишмента это не нравится. Отсюда и дискуссии вокруг личности Жапарова. Мол, не из того теста он слеплен, чтобы занимать высший государственный пост - слишком неделикатен, недостаточно интеллигентен.

В Библии есть такое высказывание "Много званных, но мало избранных". И оно очень подходит к нынешней ситуации в нашей стране. Должность главы государства хотят занять аж 17 человек. Вот сколько званных. А много ли избранных? С точки зрения предназначения, если хотите, миссии, таким может быть только один.

Возможно, сегодня это Садыр Жапаров. И дело тут не в попытке идеализировать его. Просто те самые личностные качества, которые беспокоят его оппонентов, как раз и делают Жапарова человеком, отвечающим современной политической повестке КР. В республике назрел властный кризис. И решить его можно только полностью переформатировав управленческие образования, выстроенные за годы независимости.

Такие свершения под силу далеко не всем. Мягкие и интеллигентные побоятся рушить все эти антинародные структуры. А может просто не захотят, поскольку большинство наших политиков – выходцы из той самой элитной прослойки.

Для того, чтобы у Кыргызстана появился реальный шанс на развитие и будущее, придется твердой рукой сносить олигархическую партийную систему, сокращать армию чиновников всех рангов, урезать число депутатов, отменять привилегии. Нужно сделать власть по-настоящему подотчетной народу.

Конечно, президенту в таком случае нужно будет соответствовать всем этим изменениям. Научиться, будучи главой государства, жить жизнью простых кыргызстанцев – без шикарной резиденции, кортежей и прочей роскоши. Получится ли, это другой вопрос.