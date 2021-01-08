Кандидат в президенты страны Адахан Мадумаров купил телеканал Ayan TV. Об этом сообщил Reporter.kg со ссылкой на свои источники.

"Отмечается, что на сегодня меняют контент телеканала. Директором назначен Дмитрий Ложников, который ранее возглавлял телеканал "Апрель"", - пишет издание.

Дмитрий Ложников опроверг VB.KG эту информацию. По его словам, его временно пригласили провести консультации по ребрендингу канала и контенту.

"Я по-прежнему директор телеканала "Апрель" и моя основная деятельность связана именно с ним", - отметил Ложников.